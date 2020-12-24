Шесть курортов Алтайского края вошли в топ-100 российских здравниц

Рейтинг выходит в пятый раз. Новая итерация построена на данных за 2019 год, аналитика к нему представлена динамикой показателей инвестиционной привлекательности за пять лет.

«Для оценки инвестиционной привлекательности санаторно-курортных организаций используются отраслевые и финансовые показатели их деятельности», — пояснили в агентстве.

При этом, как отмечают эксперты, в 2020 году отрасль ждет падение доходов до 20% и более. Еще более сложным будет прохождение сезонного спада в ноябре-декабре и 1 квартале 2021 года.

Пришли к выводу, что немногим здравницам удастся «накопить» подушку в виде свободных денег для оплаты расходов низкого сезона и проведения ремонта.

И, тем не менее, хоть текущая ситуация и внесет коррективы, инвестиционная привлекательность санаторно-курортной отрасли остается высокой — уверены специалисты.

Что касается Алтайского края, то, как отметил начальник регуправления по развитию туризма Евгений Дешевых, санаторно-курортное направление в инвестиционном портфеле представлено проектами в Белокурихе.

«В частности, в рамках проекта „Белокуриха горная“ планируется создать новый разноплановый курорт, предлагающий уникальные методики лечения и оздоровления, привлекательный для всех возрастных категорий граждан с различными финансовыми возможностями», — отметил он.

Дешевых также подчеркнул, что в 2019 году доля инвестиций санаторно-курортных организаций составила 27% в общем объеме инвестиций, направленных на развитие туристической сферы края.

Всего в ТОП-100 вошли санатории из 36 регионов. Примечательно, что Алтайский край представили шесть курортов, при этом многие субъекты имеют в рейтинге одну-две здравницы.

Санаторий «Россия», расположенный в центре курорта Белокуриха. архив санатория «Россия»

«В лидерах по загрузке номеров уже 4-й год подряд остаются здравницы Башкортостана (98%), близки показатели заполняемости номеров Алтайского края (79%). Хорошая динамика участников ТОП-100 по показателю выручки год/к году: +24% у здравниц Крыма, +22% - в Алтайском крае», — отмечают в агентстве по туризму.

Две алтайские здравницы вошли в ТОП-10: на четвертом месте — «Курорт Белокуриха», на шестом — санаторий «Россия». Чуть-чуть не дотянул санаторий «Алтай» — расположили под номером 11.

Еще три алтайских курорта находятся значительно ниже в рейтинге: 74-е место — отель «Беловодье», 79-е — санаторий «Обь», 90-е — санаторий «Жемчужина».

Ранее сообщали, что алтайские санатории решили объединиться. Правда, пока виртуально — запустили сайт, на котором есть информация о всей курортной отрасли региона.