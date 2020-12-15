Белокуриха собрала минимальную сумму курортного налога в 2020 году

С начала эксперимента по введению курортного сбора в Фонд развития курортной инфраструктуры Алтайского края поступило 84 млн рублей, рассказали в краевом управлении по развитию туризма и курортной деятельности.

Что происходит в Белокурихе в период пандемии.

Из-за пандемии 2020 год показал совсем небольшой прирост поступлений по курортному сбору. Из общей суммы, собранной с начала эксперимента (1 мая 2018 года), около 70 млн выручили за 2018−2019 год.

Итого в 2020 году туристы заплатили всего около 14 млн курортного налога.

Полученные деньги в 2020 году тратили на облагораживание Белокурихи — обустроили пешеходные дорожки, смонтировали иллюминацию вдоль гостевого маршрута, ремонтируются мосты и так далее, рассказала заведующая отделом по курортному делу и туризму администрации города-курорта Наталья Теплова.

Напомним, ранее депутаты АКЗС приняли закон о переносе сроков перечислений средств курортного сбора. Предприниматели Белокурихи смогут передать в краевой бюджет собранные с 1 марта по 31 декабря средства до 10 января 2021 года.

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