В Белокурихе начали заселение первых отдыхающих

После указа губернатора края Виктора Томенко о введении первого этапа снятия ограничений, курорт Белокуриха начал заселение первых отдыхающих, сообщили в Telegram-канале «Ленина, 59».
С утра в санаторий уже заселилось 10 человек, уточнил «Инфтерфакс». В течение дня здравница ждет еще 42 гостя.
Всем курортникам необходимо соблюдать масочный режим. Также на курорте пока не работают бассейны, SPA-процедуры и ряд других услуг.
Как пострадала Белокуриха
Белокуриха стала одной из самых пострадавших от пандемии коронавируса территорий края, отдыхающих здесь перестали принимать с 28 марта. А вот до прихода инфекции в край загрузка санаториев города превысила 100% - пришлось открывать дополнительные места.
Косвенным показателем состояния санаториев стал обвал платежей за коммунальные услуги в Белокурихе на 40%, связанный именно с приостановкой работы санаториев.