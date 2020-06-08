Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 июня 20°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Туризм

В Белокурихе начали заселение первых отдыхающих

8 июня санаторий «Белокуриха» официально открыл двери для первых отдыхающих после более чем двухмесячного простоя.

Заселение первых постояльцев в санаторий "Белокуриха".
Заселение первых постояльцев в санаторий "Белокуриха".
Скриншот видео https://t.me/lenina59

После указа губернатора края Виктора Томенко о введении первого этапа снятия ограничений, курорт Белокуриха начал заселение первых отдыхающих, сообщили в Telegram-канале «Ленина, 59».

С утра в санаторий уже заселилось 10 человек, уточнил «Инфтерфакс». В течение дня здравница ждет еще 42 гостя.

Заселение первых постояльцев в санаторий &quot;Белокуриха&quot;.
Заселение первых постояльцев в санаторий «Белокуриха».
Скриншот видео t.me/lenina59

Всем курортникам необходимо соблюдать масочный режим. Также на курорте пока не работают бассейны, SPA-процедуры и ряд других услуг.

Как пострадала Белокуриха

Белокуриха стала одной из самых пострадавших от пандемии коронавируса территорий края, отдыхающих здесь перестали принимать с 28 марта. А вот до прихода инфекции в край загрузка санаториев города превысила 100% - пришлось открывать дополнительные места.

Косвенным показателем состояния санаториев стал обвал платежей за коммунальные услуги в Белокурихе на 40%, связанный именно с приостановкой работы санаториев.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость