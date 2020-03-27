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Тихая гавань. Загрузка санаториев Белокурихи превысила 100%

Во время школьных каникул загрузка санаториев Белокурихи превысила 100%, сказал Евгений Дешевых, руководитель регионального управления по туризму, комментируя состояние отрасли депутатам АКЗС. Между тем, в самих санаториях заявили, что предпринимают дополнительные меры безопасности.

Санатории Белокурихи.
Санатории Белокурихи.
Анна Зайкова.

Аншлаг на каникулах

Каждую неделю управление по развитию туризма передает в Минэк России и Ростуризм сведения о том, что происходит в туристической отрасли края, рассказал Евгений Дешевых 25 марта в ходе парламентского часа, посвященного развитию туризма и курортной деятельности.

«Это делается в том числе — для того, что разработать эффективный набор инструментов поддержки для турбизнеса», — объяснил чиновник.

Сегодня Алтайский край — тихая гавань: ни одного случая заболевания коронавирусом не зафиксировано. И этот вид бизнеса в регионе — по крайне мере санаторно-курортный, — чувствует себя, судя по словам руководителя, неплохо.

Загрузка санаториев Белокурихи превысила 100%: «использовали дополнительные места», — сказал Дешевых. Отказы есть — но на освободившиеся места находятся новые клиенты.

Евгений Дешевых в АКЗС.
Евгений Дешевых в АКЗС.
Предоставлено АКЗС.

В гостиницах региона ситуация сложнее: отказались от бронирования около 5% клиентов (данные на 24 марта), и в основном — из-за закрытой границы с Республикой Казахстан и отмены спортивных мероприятий, объяснил руководитель. Но прогнозировать, как будет развиваться ситуация дальше, невозможно — положение меняется каждый день.

Инфекция с потоком туристов

Между тем, депутат АКЗС Оксана Абрамова опасается, что на таком фоне поток туристов на Алтай, в том числе автопутешественников, увеличится — а среди них могут быть и носители вируса. И она поинтересовалась, как взаимодействует управление по развитию туризма с Роспотребнадзором и Минздравом, чтобы эту ситуацию контролировать.

Оксана Абрамова, депутат АКЗС от ЛДПР.
Оксана Абрамова, депутат АКЗС от ЛДПР.
АКЗС.

Дешевых объяснил, что входит в созданный губернатором края организационный штаб по сдерживанию развития инфекции в регионе. И обменивается информацией с коллегами, включая Роспотребнадзор и Минздрав.

«Край пока не находится в зоне ЧС, движение частного автомототранспорта не ограничивается. Но находится под контролем органов внутренних дел», — добавил спикер АКЗС Александр Романенко.

Медицинская маска.
Медицинская маска.
Altapress.ru.

Санатории усилили контроль

В самих санаториях Белокурихи рассказали, что работают в обычном режиме. Но усилили меры безопасности.

В компании «Курорт Белокуриха», в состав которой входит сеть из трех санаториев, заявили, что введены дополнительные меры безопасности. Контроль за состоянием здоровья персонала и отдыхающих медики ведут ежедневно.

«В санаториях регулярно проходит качественная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств противовирусного действия, их проветривание и кварцевание.

Врачи внимательно следят за ситуацией, и в случае ухудшения эпидемической обстановки в стране санатории будут действовать строго по рекомендациям Роспотребнадзора», — рассказала Татьяна Коваленко, главврач сети санаториев «Курорт Белокуриха».

В заявлении компании, опубликованном на ее сайте, подчеркивается: в Белокурихе ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией не зарегистрировано.

Санаторий &quot;Белокуриха&quot;
Санаторий «Белокуриха»
Евгения Родочинская

О дополнительных мерах сделали заявление и в санатории «Алтай-West». Всем гостям, прибывающим в санаторий, измеряют температуру, они заполняют анкеты.

Организован входной контроль сотрудников, выходящих на смену, в местах общего пользования установили дополнительные бактерицидные облучатели-рециркуляторы и емкости с кожным антисептиком для обработки рук. Помещения дополнительно проветривают, делают их влажную уборку, дезинфицирующими средствами протирают дверные ручки, перила лестничных маршей и другое.

Напомним, с 18 марта в Алтайском крае введен режим повышенной готовности. Все крупные вузы региона перешли на дистанционное обучение. Владельцы торгового бизнеса заявили, что из-за введения ограничительных мер им грозит дефолт.

Губернатор края Виктор Томенко обратился ко всем с руководителям организаций с призывом усилить меры предосторожности. 25 марта к россиянам обратился президент Владимир Путин, который объявил неделю с 30 по 5 марта выходной и призвал сограждан «посидеть дома».

Белокуриха, санаторий &quot;Сибирь&quot;.
Белокуриха, санаторий «Сибирь».
Анна Зайкова, altapress.ru

Что такое санаторно-курортный комплекс Белокурихи

В 2019 году в санаторно-курортной и туристической сфере Белокурихи работало 54 предприятия, из них 16 санаториев, 20 гостиниц и девять туристических фирм. Общее число мест размещения в период максимального развертывания составляет 5 661. В этой сфере работают 60% работающего населения города. Общее количество туристов за 2019 год составило 246 тыс., сообщил глава Белокурихи Константин Базаров.

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