Режим повышенной готовности ввели в Алтайском крае из-за коронавируса

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 18 марта подписал документ о введении в регионе режима повышенной готовности.

Согласно документу, региональная система предупреждения ЧС переходит в режим повышенной готовности. Кроме того, в постоянном режиме действует межведомственный штаб, которым руководит губернатор.

Жителям Алтайского края, вернувшимся из-за границы, рекомендовано сообщать о месте, датах пребывания за рубежом на горячую линию: 8−800−555−4943.

Если после звонка на горячую линию пропишут режим самоизоляции на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Россию, то в этом случае выдается больничный лист, уточнили в правительстве края. Документ оформляют по постановлению главного санитарного врача по Алтайскому краю.

При появлении первых респираторных симптомов всем жителям Алтайского края необходимо не посещать медицинские учреждения, а незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому.

О решении ввести режим повышенной готовности Томенко заявил утром 18 марта на коллегии краевого минздрава. На мероприятии губернатор подчеркнул, что к деятельности врачей будет повышенное внимание во время борьбы с инфекцией.

Томенко уверен, что все регионы страны в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции перейдут в режим повышенной готовности.

Пандемия. Коронавирус. unsplash.com.

Напомним, такое решение уже приняли власти Красноярского края и Омской области.

В регионах с 17 марта введен особый режим санитарной обработки в местах массового пребывания людей. Настойчиво советуют отказаться от массовых мероприятий.

Несколькими днями ранее губернатор Кемеровской области подписал распоряжение о введении на территории области режима повышенной готовности.

По последним данным, в Сибири коронавирусом инфицированы 4 человека: 2 — в Кемеровской области, по 1 — в Красноярском крае и Республике Хакассия.