Еще два региона Сибири перешли на режим повышенной готовности из-за коронавируса

Правительство Красноярского края во вторник, 17 марта, приняло постановление о введении режима усиленной готовности.
«Введение данного режима позволить перевести на усиленные режимы работы силы и средства, а также задействовать дополнительные финансовые средства», — сказал руководитель краевого агентства ГО и ЧС Евгений Мусс.
Краевым организациям предложено рассмотреть возможность отказаться от проведения массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных и развлекательных.
В региональном минсельхозе создан штаб по обеспечению продовольствием: создан перечень из 37 наименований продуктов, наличие которых обязательно в торговых сетях из расчета на два месяца.
Накануне в Красноярске госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус. В минувшее воскресенье он прилетел из Австрии.
17 марта ввели режим повышенной готовности также в Омской области. Введен особый режим санитарной обработки в местах массового пребывания людей.
Дезинфекцию обязаны проводить в транспорте, торговых центрах, учебных заведениях, а также в спортивных сооружениях и учреждениях культуры.
Усиленный санитарно-эпидемиологический контроль действует также при авиа- и железнодорожных перевозках.
Компании и предприятия обязаны информировать о своих работниках, посещающих страны с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу, и датах их приезда.
Родителям школьников позволили самим решать — отправлять детей на занятия или оставить дома на дистанционном обучении. Через неделю все школьники отправятся на каникулы.
На состоявшемся в правительстве области совещании под руководством губернатора региона Александра Буркова отметили, что в регионе нет ни одного случая заболевания коронавирусом.
Напомним, ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписал распоряжение о введении на территории области режима повышенной готовности.
Согласно постановлению, с 16 марта нельзя будет проводить культурные, спортивные и другие массовые мероприятия.
Школам рекомендовано перейти на дистанционное обучение, жителям — отказаться от посещения массовых мероприятий и поездок за границу. Ученики будут находиться на каникулах в течение двух недель.
Транспортные предприятия перешли на усиленную обработку подвижного состава специальными дезинфекционными средствами.
Накануне в регионе двоих мужчин госпитализировали с подозрением на коронавирусную пневмонию.