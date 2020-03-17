Еще два региона Сибири перешли на режим повышенной готовности из-за коронавируса

Красноярский край и Омская область переходят на режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает « Интерфакс-Сибирь ».

Правительство Красноярского края во вторник, 17 марта, приняло постановление о введении режима усиленной готовности.

«Введение данного режима позволить перевести на усиленные режимы работы силы и средства, а также задействовать дополнительные финансовые средства», — сказал руководитель краевого агентства ГО и ЧС Евгений Мусс.

Краевым организациям предложено рассмотреть возможность отказаться от проведения массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных и развлекательных.

В региональном минсельхозе создан штаб по обеспечению продовольствием: создан перечень из 37 наименований продуктов, наличие которых обязательно в торговых сетях из расчета на два месяца.

Накануне в Красноярске госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус. В минувшее воскресенье он прилетел из Австрии.

Вирус , болезнь. visualhunt.com

17 марта ввели режим повышенной готовности также в Омской области. Введен особый режим санитарной обработки в местах массового пребывания людей.

Дезинфекцию обязаны проводить в транспорте, торговых центрах, учебных заведениях, а также в спортивных сооружениях и учреждениях культуры.

Усиленный санитарно-эпидемиологический контроль действует также при авиа- и железнодорожных перевозках.

Компании и предприятия обязаны информировать о своих работниках, посещающих страны с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу, и датах их приезда.

Родителям школьников позволили самим решать — отправлять детей на занятия или оставить дома на дистанционном обучении. Через неделю все школьники отправятся на каникулы.

На состоявшемся в правительстве области совещании под руководством губернатора региона Александра Буркова отметили, что в регионе нет ни одного случая заболевания коронавирусом.

Вирус , болезнь. visualhunt.com

Напомним, ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписал распоряжение о введении на территории области режима повышенной готовности.

Согласно постановлению, с 16 марта нельзя будет проводить культурные, спортивные и другие массовые мероприятия.

Школам рекомендовано перейти на дистанционное обучение, жителям — отказаться от посещения массовых мероприятий и поездок за границу. Ученики будут находиться на каникулах в течение двух недель.

Транспортные предприятия перешли на усиленную обработку подвижного состава специальными дезинфекционными средствами.

Накануне в регионе двоих мужчин госпитализировали с подозрением на коронавирусную пневмонию.