Все крупные вузы Алтайского края перешли на дистанционное обучение

Все крупные вузы Алтайского края перевели своих студентов на дистанционное обучение в связи с профилактикой коронавируса. До последнего держался медуниверситет.

С 23 марта ректор АлтГТУ Андрей Марков распустил студентов по домам.

«Ситуация складывается таким образом, что мы приняли решение о переходе на реализацию дистанционных образовательных технологий. Главная задача сейчас — это защита наших студентов и сотрудников от распространения инфекции», — сообщил ректор.

Также на дистанционку ушли и филиалы АлтГТУ в Бийске и Рубцовске.

Классический университет тоже с 23 марта перевел студентов на дистанционное обучение. В первый день с наплывом пользователей не справился образовательный портал, но неполадки устранили.

Аналогичные меры приняли в Алтайском аграрном университете и институте культуры. В последнем также отменили весеннюю профильную смену.

АГМУ. asmu.ru

Как сообщили altapress.ru студенты медуниверситета, их отправили домой с 25 марта. На сайте вуза говорится, что 31 марта пройдет заседание ученого совета, в повестке которого есть вопрос: «возможность и готовность перехода АГМУ на дистанционное обучение».

Все вузы установили карантин до конца апреля, но с оговоркой — возможно продление в зависимости от развития эпидемиологической обстановки в регионе.

По данным на 25 марта, в Алтайском крае заболевших коронавирусом нет.