Образовательный портал опорного вуза в Алтайском крае не выдержал «дистанционки»

С неполадками столкнулись студенты и преподаватели.
В управление информации и медиакоммуникаций АлтГУ altapress.ru сказали, что система действительно перегружена.
«Проблемой занимается наше управление информатизации. В течение дня все неполадки будут устранены», — сообщили в вузе.
По словам учащихся, сервер лег из-за огромной нагрузки в связи с переходом на «дистанционку».
«Учебы нет», — говорят студенты.
Образовательные системы и порталы по всей стране из-за наплыва пользователей дают сбои.
Ранее Министерство просвещения рекомендовало школам пользоваться онлайн-ресурсами для обеспечения дистанционного обучения.