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Образование

Образовательный портал опорного вуза в Алтайском крае не выдержал «дистанционки»

АлтГУ с 23 марта перешел на дистанционное обучение. Для этого необходим образовательный портал Moodle, но он отказывается работать. Об этом altapress.ru рассказали студенты опорного вуза.

Ноутбук, интернет.
Ноутбук, интернет.
CC0

С неполадками столкнулись студенты и преподаватели.

В управление информации и медиакоммуникаций АлтГУ altapress.ru сказали, что система действительно перегружена.

«Проблемой занимается наше управление информатизации. В течение дня все неполадки будут устранены», — сообщили в вузе.

По словам учащихся, сервер лег из-за огромной нагрузки в связи с переходом на «дистанционку».

«Учебы нет», — говорят студенты.

Образовательные системы и порталы по всей стране из-за наплыва пользователей дают сбои.

Ранее Министерство просвещения рекомендовало школам пользоваться онлайн-ресурсами для обеспечения дистанционного обучения.

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