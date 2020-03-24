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Жизнь

Мэрия Барнаула ушла на удаленку

В мэрии Барнаула рекомендовали горожанам не обращаться лично в органы местного самоуправления. Сообщение появилось на сайте администрации.

Администрация Барнаула.
Администрация Барнаула.
altapress.ru

Это связано с угрозой завоза и распространения коронавирусной инфекции. С 18 марта в Алтайском крае введен режим повышенной готовности.

Обратиться в мэрию можно по почтовому адресу: ул. Гоголя, 48, г. Барнаул, 656043, а также в электронной форме через интернет-приемную на официальном сайте Барнаула.

Устные консультации горожане могут получить по телефонам: (3852) 370−354, (3852) 370−355.

Несмотря на ограничительные меры 27 марта в администрации запланирован отчет главы города Вячеслава Франка.

Ранее прием жителей ограничили в правительстве Алтайского края.

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