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Жизнь

Власти Алтайского края рекомендуют не обращаться к ним без особой необходимости

Правительство Алтайского края рекомендует жителям региона не посещать массовые мероприятия в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. С 18 марта в регионе действует режим повышенной готовности.

Коридоры власти. В правительстве Алтайского края.
Коридоры власти. В правительстве Алтайского края.
Анна Зайкова

Также в правительстве рекомендуют воздержаться от личного посещения органов власти края без особой необходимости.

Обращения в адрес губернатора Виктора Томенко и его заместителей можно отправлять по почтовому адресу: пр. Ленина, д. 59, г. Барнаул, 656049.

«Также вы можете оставить обращения в специально оборудованных ящиках, установленных в холле здания правительства Алтайского края по вышеуказанному адресу», — подчеркнули в администрации губернатора.

В электронной форме можно обратиться через интернет-приемную на официальном сайте Алтайского края.

Устные консультации о порядке рассмотрения и направления обращений можно получить по телефонам: (3852) 36−31−33, (3852) 36−31−36.

Ситуация с Covid-19 в Алтайском крае

В регионе, по официальным данным на 23 марта, заболевших нет.

Развернута работа трех дополнительных лабораторий по тестированию на коронавирус. Это необходимо для более оперативного тестирования граждан, прибывающих из зарубежных стран и людей, имеющих признаки вирусных заболеваний, говорится в Telegram-канале «Коронавирус. Оперштаб. Алтайский край».

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