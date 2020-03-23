Власти Алтайского края рекомендуют не обращаться к ним без особой необходимости

Также в правительстве рекомендуют воздержаться от личного посещения органов власти края без особой необходимости.
Обращения в адрес губернатора Виктора Томенко и его заместителей можно отправлять по почтовому адресу: пр. Ленина, д. 59, г. Барнаул, 656049.
«Также вы можете оставить обращения в специально оборудованных ящиках, установленных в холле здания правительства Алтайского края по вышеуказанному адресу», — подчеркнули в администрации губернатора.
В электронной форме можно обратиться через интернет-приемную на официальном сайте Алтайского края.
Устные консультации о порядке рассмотрения и направления обращений можно получить по телефонам: (3852) 36−31−33, (3852) 36−31−36.
Ситуация с Covid-19 в Алтайском крае
В регионе, по официальным данным на 23 марта, заболевших нет.
Развернута работа трех дополнительных лабораторий по тестированию на коронавирус. Это необходимо для более оперативного тестирования граждан, прибывающих из зарубежных стран и людей, имеющих признаки вирусных заболеваний, говорится в Telegram-канале «Коронавирус. Оперштаб. Алтайский край».