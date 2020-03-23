В Барнауле продают медицинские маски по 100 рублей за штуку

Фотографиями из магазина поделился в сообществе Barnaul22 Алексей Куреленок. 18 марта та же упаковка из 50 штук стоила 2,2 тысячи рублей, а 21 марта уже на более, чем на тысячу дороже.
«Если нет денег на упаковку, то 1 штука по 100 рублей на кассе», — добавил автор поста.
Также барнаульцы пишут, что в некоторых аптеках поднимают цены на хлоргексидин — 100 мл за 65 рублей, хотя ранее он стоил не более 20 рублей.
Как ранее писал altapress.ru, в прокуратуре Алтайского края открыли «горячую линию», куда можно пожаловаться на необоснованное завышение цен на товары.
- В рабочие дни с 9 до 18 часов по телефону 222−015 (прокуратура края),
- В выходные и праздничные — 8−903−947−61−57 (дежурный прокурор).