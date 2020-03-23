В Барнауле продают медицинские маски по 100 рублей за штуку

Барнаульцы нашли магазин, где можно купить медицинские маски, но за баснословные деньги. За упаковку из 50 штук просят 3,3 тысячи рублей.

Фотографиями из магазина поделился в сообществе Barnaul22 Алексей Куреленок. 18 марта та же упаковка из 50 штук стоила 2,2 тысячи рублей, а 21 марта уже на более, чем на тысячу дороже.

«Если нет денег на упаковку, то 1 штука по 100 рублей на кассе», — добавил автор поста.

Также барнаульцы пишут, что в некоторых аптеках поднимают цены на хлоргексидин — 100 мл за 65 рублей, хотя ранее он стоил не более 20 рублей.

Как ранее писал altapress.ru, в прокуратуре Алтайского края открыли «горячую линию», куда можно пожаловаться на необоснованное завышение цен на товары.