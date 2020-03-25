«Остановить заразу». Томенко рассказал, что думает о пандемии, курсе рубля и закручивании гаек

Это форс-мажор, это новая экономическая действительность — так охарактеризовал губернатор края Виктор Томенко ситуацию в стране, связанную с ограничительными мерами по распространению коронавируса, девальвацией рубля и падением цен на нефть. Он впервые публично (на совещании по туризму) прокомментировал происходящее. Губернатор призвал руководителей усилить меры предосторожности против инфекции: «Нет вопроса приоритетнее». В то же время курс рубля создает и возможности, отметил он.

«Чем сильнее закручиваем гайки , тем сложнее будет»

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Все настраивает нас на то, что обстановка, складывающаяся в мире, за границами Российской Федерации, местами носит очень острый, серьезный характер. Чтобы защититься по максимуму, нам всем, гражданам нашей страны и органам власти, надо очень серьезно преобразовать свою деятельность. Как надолго, пока не очень понятно.

Губернатор заявил, что пока и страна в целом, и Алтайский край в частности этот путь проходят достойно.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Но чем дальше мы с вами, образно выражаясь, закручиваем гайки, тем она будет становиться сложнее в текущем моменте. И, естественно, выходить потом из этой ситуации будет не так просто.

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«Чтобы зараза не распространялась»

Между тем, речь идет о жизнеобеспечении, и сейчас не может быть вопросов, более приоритетных, чем этот, заявил губернатор.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Деньги мы потом заработаем, доходы потом восстановим. С претензиями по налогам или арендным платежам, по каким-то собственным взаиморасчетам, я думаю, общество и хозяйствующие субъекты в дальнейшем разберутся. Но сейчас надо сделать так, чтобы эта зараза не распространялась. Поэтому, к сожалению, сегодня — форс-мажор. Сегодня особая ситуация по этой линии развития событий.

Пандемия. Коронавирус. unsplash.com.

«Каждый день анализ , выработка и принятие мер»

Губернатор также прокомментировал проблемы, связанные с падением цен «на основную продукцию, формирующую доходы нашего государства как государства» (то есть на нефть), ростом курсов иностранных валют и последствиями этого для ВВП.

По его словам, меры по ограничению распространения инфекции уже переплетаются с этой проблемой — скоро разделить их будет невозможно. И это — «совсем новая экономическая действительность». Причем ситуация «находится в развитии».

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Поэтому внимание каждый день на эти аспекты. Каждый день анализ, выработка, принятие различных мер в условиях таких серьезных ограничений.

В то же время Томенко считает, что такое соотношение курсов валют создает для нас и возможности — наши товары и услуги становятся более привлекательными (по цене), наши конкурентные преимущества усиливаются. Граждане также будут больше ориентироваться на внутрироссийские продукты — спрос на них возрастет.

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«Абсолютно готовы реагировать»

Губернатор призвал руководителей организаций значительно усилить все меры предосторожности, связанные с дезинфекцией, наблюдением, взаимодействием с медицинскими учреждениями и надзорными ведомствами,

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Мы все вместе понимаем нашу ответственность. Ситуация тревожная. Мы на нее смотрим спокойно, по -деловому. Тьфу-тьфу-тьфу, стучу по дереву — случаев заражения в Алтайском крае на текущий момент нет. Медицинские учреждения нашей системы здравоохранения к возможным проявлениям — по крайней мере, в начальных масштабах — абсолютно готовы. Абсолютно готовы реагировать.

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«Будем справляться все вместе»

Сегодня, по словам губернатора, мы наблюдаем только небольшие проявления этого общемирового бедствия даже в крупных городах страны. И если удастся ситуацию удержать за счет мер ограничения и самодисциплины, то мы можем пройти ее нормально.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Жизнь — она сложна и разнообразна. И порой приносит неожиданные и, в том числе, неприятные сюрпризы. Будем все вместе справляться. Все системы настроены, все системы работают, мы готовы к любым разворотам событий. Но делаем все так, чтобы по минимуму нас коснулись эти мировые неприятности.

Напомним, режим повышенной готовности введен в Алтайском крае с 18 марта.

Примечание. Заявление губернатор сделал 24 марта в Барнауле в ходе обсуждения итогов развития туристической и курортной деятельности края.