Алтайские санатории решили объединиться. Пока виртуально

На портале санаторииалтая.ру можно выбрать санаторий по разным критериям — детский или семейный, по медицинскому профилю, типу питания и пр.
Информация размещена обо всех санаториях, их в Алтайском крае — 41.
«Создание единого сайта обусловлено тем, что Алтайский край является не только лидером оздоровительного туризма за Уралом, но и одним из крупнейших курортных центров страны, поэтому для интернет-пользователей он станет удобной площадкой, представляющей всю информацию о комплексе санаториев региона», — уверены в профильном управлении.
Ранее сообщалось, что в марте 2021 года в Белокурихе-2 откроется новая локация, которая будет называться Дом сказок. Там будет и подземелье Кощея.