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Туризм

Алтайские санатории решили объединиться. Пока виртуально

В Алтайском крае запустили сайт, на котором есть информация о всей санаторно-курортной отрасли региона, рассказали в краевом управлении по развитию туризма.

Санаторий "Сосновый бор".
Санаторий "Сосновый бор".

На портале санаторииалтая.ру можно выбрать санаторий по разным критериям — детский или семейный, по медицинскому профилю, типу питания и пр.

Информация размещена обо всех санаториях, их в Алтайском крае — 41.

«Создание единого сайта обусловлено тем, что Алтайский край является не только лидером оздоровительного туризма за Уралом, но и одним из крупнейших курортных центров страны, поэтому для интернет-пользователей он станет удобной площадкой, представляющей всю информацию о комплексе санаториев региона», — уверены в профильном управлении.

Ранее сообщалось, что в марте 2021 года в Белокурихе-2 откроется новая локация, которая будет называться Дом сказок. Там будет и подземелье Кощея.

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