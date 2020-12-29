Турпоток в Алтайском крае в коронавирусном году упал на 40%

В 2019 году регион посетили 2,2 млн человек, а в 2020 всего 1,3 млн туристов.
За 11 месяцев объем платных услуг в сфере туризма снизился на 1,3 млрд рублей по сравнению с тем же периодом 2019 года.
«После возобновления деятельности, начиная с конца июня, турбизнес фиксировал повышенный спрос на отдых в Алтайском крае. Однако это не позволит восполнить месяцы простоя в этом году», — отметил Дешевых.
Ранее сообщалось, что из-за пандемии 2020 год показал совсем небольшой прирост поступлений по курортному сбору — около 14 млн рублей.