8 апреля
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Экономика

Игроки обеспечили рекордную выручку алтайскому казино

По итогам 2021 года единственное в Сибири легальное казино Altai Palace получило 329 млн рублей чистой прибыли, сообщает «Интерфакс».

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Это в 3,8 раза больше уровня 2020 года. При этом предыдущая наибольшая чистая прибыль была только в 2017 году в размере 113 млн рублей.

Выручка оператора игорного бизнеса в 2021 году увеличилась в 1,8 раза и составила 575 млн рублей. Ранее рекорд по этому показателю был зафиксирован также в 2017 году — 2,1 млрд рублей.

Отмечается, что себестоимость продаж сократилась — на 6,1%, до 76 млн рублей. При этом валовая прибыль увеличилась в два раза, до 499 млн рублей.

Причины изменения финансовых показателей в отчетах компании не обозначаются.

Ранее сообщалось, что к 2025 году в Алтайском крае на территории игорной зоны «Сибирская монета» построят четыре отеля, казино и два слот-зала.

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