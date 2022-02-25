Карты ВТБ не будут поддерживать Apple Pay и Google Pay

Карты попавших под антироссийские санкции банков не смогут использоваться с сервисами Apple Pay и Google Pay, сообщили в Центробанке РФ.

Под санкции попали банки Группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка и Открытия. Карты клиентов этих банков работают и будут работать на всей территории России.

Стандартная контактная или бесконтактная оплата также доступна, добавили в ЦБ.

Не получится расплатиться картами «санкционных» банков за границей, использовать их для оплаты услуг в онлайн-магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции, и использовать с Apple и Google Pay.

«Все средства клиентов всех банков на счетах, привязанных к картам, сохранены и доступны клиентам в любой момент времени», — заключили в Центробанке.

Обращение главы ВТБ

Председатель правления ПАО Банк ВТБ Андрей Костин обратился к клиентам с гарантией того, что в ближайшие дни и недели «банк будет делать все возможное и невозможное, чтобы минимизировать потенциальный ущерб», который принесут санкции.

Он попросил ориентироваться исключительно на официальную информацию.

Друзья! Я искренне считаю, что мы давно уже стали друзьями, ведь друзья познаются в беде, а вместе мы прошли уже не один экономический и даже эпидемиологический кризис. Мы обязательно справимся и на этот раз. Сомнений в этом у меня нет и быть не может.

Ранее altapress.ru узнал, что барнаулец, отдыхающий в Турции, уже не смог расплатиться картой ВТБ.