Алтайскому «картофельному барону» и экс-владельцу «Облепихи» списали 350 млн рублей

Арбитражный суд Алтайского края завершил процедуру банкротства Сергея Медведева, бывшего совладельца и директора компании «Алтайский картофель» и учредителя ныне ликвидированной фирмы «Облепиха», которая строила придорожно-гостиничный комплекс с таким же названием на развязке Барнаул-Бийск. По итогам процедуры Медведеву списали более 350 млн рублей.

Картофель и «Облепиха»

Сергей Медведев и его партнер по бизнесу Андрей Ясонов занялись промышленным выращиванием картофеля в Первомайском районе в начале 2000-х. Семенной материал привезли из Голландии. Покупали дорого: по 1 евро за килограмм.

Партнеров называли «картофельными баронами». И не удивительно: это был самый крупный по площади посевов промышленный производитель картофеля. Но по каким-то причинам бизнес не пошел. В конце 2014 года несколько фирм подали заявления о банкротстве «Алтайского картофеля».

Комплекс придорожного сервиса «Облепиха». Анна Зайкова

Между тем, Сергей Медведев был еще и учредителем фирмы «Облепиха», построившей известный придорожно-гостиничный комплекс — власти называли его визитной карточкой Алтая. Но и у него в те годы начались финансовые проблемы.

Кредиторы получили 2%

Так или иначе, 1 октября 2015 года, в день старта личного банкротства в России, кредитор потребовал в суде признать банкротом и самого Сергея Медведева как гражданина (заявление также подал и он сам).

Несостоятельным его признали лишь в июле 2016 года. Суд ввел реализацию его имущества, а его финуправляющим стал Дмитрий Булкин.

Изначально «просрочка» Медведева кредиторам, по данным суда, составляла 560 млн рублей — это были долги по кредитам, договорам поручительства и налогам. В дальнейшем, однако, в реестр требований кредиторов Медведева включили 374 млн рублей.

В ходе банкротства продали три участка Медведева и столовую-пекарню в селе Зудилово. Кредиторам досталось чуть больше 7 млн рублей (то есть около 2% общего долга), на процедуру банкротства потратили 2 млн.

Сергей Медведев освобожден от дальнейшего исполнения требований кредиторов, «списано» более 350 млн рублей задолженности.

Что с его бизнесом

Банкротство его партнера по бизнесу Андрея Ясонова, тоже признанного несостоятельным, еще не завершено. «Алтайский картофель» все еще банкротится, фирма «Облепиха» уже ликвидирована.

А придорожным комплексом управляет компания «Сибстандарт» (предположительно она и владеет комплексом), соучредителем и директором которой является Дмитрий Липпа. По данным ЕГРЮЛ, он также директор компании «ЖБИ Сибири».