Каждый десятый бизнес может закрыться в этом году

В документе говорится о том, что предприниматели по-прежнему оценивают свое положение весьма пессимистично.
Так, бизнес сталкивается с теми же проблемами, что и на пике пандемии. Спрос на товары и услуги так и не восстановился примерно у двух третей предприятий.
Также компании испытывают нехватку средств на выплату зарплат сотрудникам и урезали фонд оплаты труда.
О постепенном восстановлении после прошлого года сказал только каждый пятый опрошенный, пишет bfm.ru. А у каждого третьего даже в начале этого года оборот продолжил снижаться.
В таких условиях бизнес ждет от государства прежде всего снижения налоговой нагрузки или новой налоговой реструктуризации.
Ранее сообщалось, что специалисты статистической службы Алтайского края при содействии администрации Барнаула проведут в 2021 году так называемое сплошное наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства. Данное исследование Алтайкрайстат организует в рамках реализации Федерального закона № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».