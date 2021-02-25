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Каждый десятый бизнес может закрыться в этом году
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Экономика

Каждый десятый бизнес может закрыться в этом году

Почти каждая десятая компания малого и среднего бизнеса в России может закрыться в 2021 году, следует из результатов мониторинга аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова, пишет РБК.

Идеи. Предпринимательство.
Идеи. Предпринимательство.
Pixabay.com

В документе говорится о том, что предприниматели по-прежнему оценивают свое положение весьма пессимистично.

Так, бизнес сталкивается с теми же проблемами, что и на пике пандемии. Спрос на товары и услуги так и не восстановился примерно у двух третей предприятий.

Также компании испытывают нехватку средств на выплату зарплат сотрудникам и урезали фонд оплаты труда.

О постепенном восстановлении после прошлого года сказал только каждый пятый опрошенный, пишет bfm.ru. А у каждого третьего даже в начале этого года оборот продолжил снижаться.

В таких условиях бизнес ждет от государства прежде всего снижения налоговой нагрузки или новой налоговой реструктуризации.

Ранее сообщалось, что специалисты статистической службы Алтайского края при содействии администрации Барнаула проведут в 2021 году так называемое сплошное наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства. Данное исследование Алтайкрайстат организует в рамках реализации Федерального закона № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

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