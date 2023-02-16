16 февраля
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Экономика

Китайская фирма требует компенсацию от алтайских предпринимателей из-за электронных сигарет

Фирма из Пекина Бэйцзин Масккинг Технолоджи Девелопмент Ко. Лтд выиграла с начала года четыре судебных процесса у алтайских предпринимателей, торговавших контрафактными электронными сигаретами. Бизнесу придется выплатить компенсацию. Но судится пекинская фирма не только в Алтайском крае: тысячи исков она подала к предпринимателям из других регионов.

Дым. Курение. Вейп.
Дым. Курение. Вейп.
СС0.

Массовые иски

Споры о товарных знаках ведутся в России много лет — дело это хорошо организовано и поставлено на поток (подробности — здесь). Однако фирмы из Китая и сами имели репутацию нарушителей авторских прав. Но, очевидно, времена меняются.

Все дела, в которых фирма из Пекина предъявляет претензии, однотипные и похожи на споры о праве на изображение Мишки Тедди и Свинки Пеппе.

Представитель фирмы покупает в магазине электронную сигарету. Затем подает иск в суд и требует от владельца магазина компенсацию за нарушение ее исключительного права. Автор иска заявляет: на купленном товаре есть обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком № 774830 (Maskking).

Право на него — у китайской компании Бэйцзин Масккинг Технолоджи Девелопмент Ко. Лтд. А разрешения на его использование предпринимателю она не давала. Следовательно, должна выплатить компенсацию.

Все рассмотренные иски к алтайским предпринимателям фирма выиграла. Хотя суммы компенсаций суд, как правило, уменьшает.

Арбитражный суд Алтайского края.
Арбитражный суд Алтайского края.
Altapress.ru

Богатый улов

В решениях сегодня фигурируют суммы, заработанные фирмой, разные: от 10 до 100 тыс. рублей. Плюс — проигравшей стороне предписано компенсировать ее расходы — на покупку товара, почту, выписку из госреестра предпринимателей, оплату госпошлины.

В 2022 году и начале 2023-го китайская фирма подала 15 исков к алтайским предпринимателям. В России же таких исков — около 6 тысяч. То есть с российских предпринимателей, торгующих контрафактом, она собрала или соберет в ближайшее время как минимум 60 млн рублей. Или 600 млн.

При этом перспективы заработать на российских нарушителях авторских прав у китайской компании огромные. Согласно исследованию Высшей школы экономики, 99,9% всех проданных в стране электронных сигарет и 68% жидкостей для их заправки относились к нелегальной продукции.

Ранее altapress.ru сообщал, что для борьбы с контрафактом правительство РФ с 15 декабря 2022 года начало поэтапно вводить обязательную маркировку. 1 декабря 2023-го никотинсодержащая продукция без маркировки должна быть полностью выведена из оборота.

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