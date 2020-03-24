Технология сбора дани. Как борцы с контрафактом в Алтайском крае серийно «колпашат» малый бизнес

Владельцы небольших алтайских магазинов уже много лет возмущаются действиями фирм, массово взыскивающих с них деньги за нарушение прав на торговые знаки. За копеечную продукцию — десятки тысяч рублей. Обычно суды идут от имени владельцев раскрученных марок. Но недавно сотни исков подал завод, о котором мало кто знает, из них в краевой арбитраж — около 60. Авторские права, безусловно, надо уважать. Однако в этих исках немало странного.

Как поставлено дело

Поиск контрафакта и сбор «дани» с тех, кто его продает, в России давно поставлены на широкую ногу. Это уже не только отстаивание прав на интеллектуальную собственность — это серьезный юридический бизнес.

Борьба против тех, кто незаконно использует торговый знак АР, принадлежащий арзамасскому заводу «Рикор Электроникс», — вполне типичный пример. Вот как поставлено дело.

По Алтаю ездит бригада на машине с екатеринбургскими номерами, рассказывает очевидец — алтайский предприниматель, на которого завод подал иск в арбитраж. Действует бригада, как подставной покупатель.

«Заходят в магазин, спрашивают, есть ли в продаже датчик положения дроссельной заслонки. Покупают и снимают на видео. „Колпашат“ только маленькие магазины, у которых нет в штате юристов. С крупными не связываются», — объясняет собеседник altapress.ru.

Торговый знак продукции завода из Арзамаса «Рикор Электроникс». Msp-patent.ru

Если не договорятся о цене

А затем к владельцу магазина приходит претензия: вы нарушаете исключительное право на знак, предлагаем прекратить — звоните по телефону.

«Один алтайский предприниматель после переговоров выплатил компенсацию 90 тыс. рублей, до суда дело не дошло», — рассказывает предприниматель.

Но не все идут на переговоры. Сценарий и тут отработан: представитель завода подает иск, и в суде уже требует по полной: 180 тыс. за продажу копеечного устройства ценой в 150−250 рублей. То есть в сотни раз больше убытка правообладателя.

Между тем, для маленьких магазинов, особенно сельских, это значительная сумма. Что интересно: деньги, которые завод высуживает у владельцев магазинов, перечисляют на счет некоей фирмы «Медиа-НН» из Нижнего Новгорода.

Автозапчасти. pixabay.com

Тысячи судов в год

Фирма «Медиа-НН», учредитель которой — выпускник нижегородской академии МВД, отстаивает интересы правообладателей больше 13 лет, указано на ее сайте.

Действия фирмы по борьбе с контрафактом не раз вызывали возмущение бизнеса. На фирму писали заявления в ОБЭП, пытались обвинить в злоупотреблении правом.

«Говорят, продавец магазина в Табунах замахнулся на этих подставных покупателей и выгнал», — продолжает собеседник altapress.ru.

Но для фирмы это, кажется, временные трудности. Если верить ее сайту, у нее более 30 тыс выигранных дел. Получается, фирма со списочным составом 1−15 человек (данные Kartoteka.ru) выигрывает по 2−2,5 тыс процессов в год.

Судебные разбирательства. www.publicdomainpictures.net

Производство исков на потоке

Как ей это удается? Действует фирма очень технологично. Заключает договоры с владельцами знаков «Смешарики», «Лунтики», Robert Bosch и десятков других. Нанимает тайных покупателей, которые ездят по городам и весям и делают покупки контрафакта.

А затем пачками подает однотипные иски — юристы их называют серийными. Фирма у себя на сайте призывает остальных правообладателей последовать их примеру.

Очевидно, завод «Рикор Электроникс» стал одним из ее клиентов. От его имени уже подано около 550 исков в арбитражные суды страны. Среди ответчиков в Алтайском крае — предприниматели, продающие автозапчасти, из Кулунды, Старотырышкино, Змеиногорска, Славгорода, Ярового, Целинного, всего — около 60 малых бизнесменов региона.

Малый бизнес. СС0

Производитель неизвестен

За годы усердных трудов этой и прочих фирм на ниве борьбы с контрафактом мало кто усомнился, что продавать подделки — дело подсудное. Но мелкий ритейл не понимает, почему именно ему предъявляют иски за использование знака без согласия правообладателя. Он ведь это согласие получить не может.

«Разрешение на использование знака должен получать тот, кто его наносит», — объяснили altapress.ru в АлтТПП. В данном случае это, скорее всего, производитель.

«Я пытался понять, кто поставил этот знак на датчике. На упаковке написано — калужский завод автомобильного электрооборудования. Позвонил туда. Мне с испугом в голосе сказали, что уже два года его не производят», — недоумевает наш собеседник.

По его словам, знак малоизвестного завода АР на датчике на выбор покупателя не влияет — клиенты ни разу не спрашивали именно арзамасскую продукцию.

Но иски к производителям ни завод, ни фирма «Медиа-НН» не подает. Поэтому тот, кто наносит две эти буквы без согласия правообладателя, может продолжать безнаказанно это делать, наводняя рынок подделками.

Датчик положения дроссельной заслонки. www. rikor-electronics.ru

Разглядеть буквы невозможно

Мелкие магазинчики обычно покупают автозапчасти на оптовой базе, объяснил altapress.ru предприниматель. Может быть, им надо просто не покупать подделки и не подставляться? — поинтересовались мы у него.

Он, однако, с трудом себе представляет, как проверить подлинность всех товаров — ведь в ассортименте даже самых маленьких магазинов 5 тыс. наименований. «Везем к себе целую газель», — говорит он.

В теории выяснить, кто правообладатель торгового знака, на самом деле можно: по базе Федерального института по интеллектуальной собственности, рассказали в АлтТПП.

Но на практике поиск в базе возможен только по номеру права на торговый знак, который нигде не указан — ни на упаковке, ни в документах. Да и самому разглядеть знак АР, за который борется завод из Арзамаса, трудно даже с лупой — это вам не «Смешарики» или «Маша и Медведь» на батончиках, которые ясно видны.

«Датчик небольшой, с катушку ниток. Невозможно разглядеть на черном цвете маленькие черные буковки», — объясняет предприниматель.

Поддержим малый бизнес. Михаил Хаустов

Оптовики интереса не имеют

Более того, были случаи, когда предприниматели все же нашли способ проверить оригинальность товара — как, например, Валерий Медведев из Змеиногорска. Он отослал штрих-код с упаковки датчика эсэмэской на указанный на ней телефон (при этом штрих-код есть далеко не всегда).

В ответ ему пришло подтверждение подлинности товара, но… торговой марки PEKAR (Санкт-Петербургский завод по производству запчастей). Получив претензию от завода «Рикор Электроникс», он узнал, что на самом датчике стоит все тот же знак АР.

Стало быть, он нарушил исключительное право истца. Медведев суд уже проиграл и должен будет заплатить 180 тыс.

«Тот, кто продает на оптовой базе этот товар, должен быть заинтересован в том, чтобы продавать оригинальную продукцию. Он обязан в этом убедиться, получить все документы», — поясняют в АлтТПП.

По факту же интереса у оптовиков нет. Тем более, что ни одного иска к оптовику, у которого купили контрафакт, «Рикор Электроникс» тоже не подал.

Арбитражный суд Алтайского края. Altapress.ru

Разброд и шатание в судах

Этот маленький датчик положения дроссельной заслонки поставил в тупик и российских судей. Нет, дела завод выигрывает однозначно. А вот в вопросе, сколько должен малый бизнес за это заплатить, в судах царит, что называется, разброд и шатание.

Размер иска завод обосновывает так. Некая фирма «Техносфера» из Нижнего Новгорода купила у него право на этот знак за 90 тыс. рублей. Стало быть это — его цена на рынке. Компенсация — это «двойной размер стоимости права использования».

Часть судей с этим согласны. Другие удивляются: почему с нарушителя требуют сумму, которая в 500−800 раз больше цены самого датчика — то есть многократно превышает размер убытков завода? И решают: достаточно 10 тыс рублей.

Третьи используют особые расчеты, благодаря которым предпринимателей обязывают уплатить 9 тыс., 56 тыс. и даже… 60 рублей.

Бизнес. Деньги. СС0

Вы все равно ничего не докажете

Еще один вопрос — а выпускает ли завод (и его партнер фирма «Технология») сейчас этот датчик и терпит ли он убытки по факту? В арбитраже края сейчас как раз запросили их бухгалтерские балансы, чтобы это выяснить.

«Суды неоднократно запрашивали информацию, сколько датчиков завод производит. Но ее отказываются предоставлять. Я позвонил на завод. Спросил: у вас датчик продается? Сначала в ответ была пауза, а затем мне сказали: вы все равно ничего не докажете», — говорит предприниматель.

Но первые решения в краевом арбитраже уже не в пользу бизнеса. С трех предпринимателей взыскали по 180 тыс., с одного — 56 тыс.

Автозапчасти. pixabay.com

Стереть , убрать , вернуть

Предприниматели из Воронежской области три месяца назад написали громкую петицию к уполномоченному по правам предпринимателей России Борису Титову — попросили вмешаться в дела «Рикор Электроникс».

Из их обращения следует: страну наводнили контрафактные датчики. Но ни суд, ни полиция не изымают партии подделок. В этой ситуации мелкий бизнес обречен на вечную оплату дани.

При этом, по словам воронежцев, они покупали устройства с сертификатами, печатями и подписями. Чему тогда верить? Действия «Рикор Электронкс» они называют не защитой своих прав, а способом наживы. В самом деле, если б все суды пошли навстречу заводу, за нарушения только через суды он собрал бы 100 млн рублей.

Тем временем на форумах предприниматели всей страны обсуждают, как уберечься от «Рикор Электроникс», снизить сумму, избавиться от датчика (вернуть оптовику) или, собственно, затереть злосчастные и слишком дорогостоящие две буквы.