«Китайский рынок» в Барнауле могут обанкротить

Такое решение предприниматель принял, поскольку организация должна ему порядка 7,4 млн рублей. Такую сумму неосновательного обогащения он отсудил у организации по итогам арбитражного разбирательства.
Издание уточняет, что в 2018 году за бизнесменом признали право собственности на торговые площадки «Китайского рынка».
Однако управляющая компания рынка использовала павильоны бесплатно и сдавала в аренду.
При этом Чу Хонг Хань сам имеет долги в 10,1 млн рублей. Из них примерно 5,2 млн рублей — обязательство перед «китайкой».
Кстати, ранее алтайский губернатор Виктор Томенко предложил Китаю новый путь обмена грузами.