28 сентября
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Экономика

«Китайский рынок» в Барнауле могут обанкротить

Индивидуальный предприниматель Чу Хонг Хань собирается подать иск о банкротстве ТПК Алтайского края, управляющего «Китайским рынком» в Барнауле, сообщает «Банкфакс».

Назад в прошлое: как и чем сейчас живут барнаульские рынки.
Назад в прошлое: как и чем сейчас живут барнаульские рынки.
Юрий Сушков

Такое решение предприниматель принял, поскольку организация должна ему порядка 7,4 млн рублей. Такую сумму неосновательного обогащения он отсудил у организации по итогам арбитражного разбирательства.

Издание уточняет, что в 2018 году за бизнесменом признали право собственности на торговые площадки «Китайского рынка».

Однако управляющая компания рынка использовала павильоны бесплатно и сдавала в аренду.

При этом Чу Хонг Хань сам имеет долги в 10,1 млн рублей. Из них примерно 5,2 млн рублей — обязательство перед «китайкой».

Кстати, ранее алтайский губернатор Виктор Томенко предложил Китаю новый путь обмена грузами.

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