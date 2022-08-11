11 августа
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Экономика

Виктор Томенко предложил Китаю новый путь для обмена грузами

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко предложил новый, более короткий путь для обмена грузами с Китаем. Он позволит сократить логистические издержки. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Виктор Томенко
Виктор Томенко
Анна Зайкова

Продукция агропромышленного комплекса, кокс из каменного угля и пиломатериалы — основные алтайские товары, которые поставляют на китайский рынок.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в углублении торгово-экономических и гуманитарных связей.

«Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель Народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР Эркин Тунияз в ходе онлайн-переговоров обсудили направления развития двусторонних связей. Для Алтайского края Китайская Народная Республика — один из ключевых торгово-экономических партнеров», — рассказали в правительстве.

По словам Томенко, регион готов нарастить экспорт разной товарной номенклатуры. Речь идет о пищевых продуктах и промышленных товарах, в том числе поставке вагонов, котлов, дизельных двигателей, электрооборудования, химической и другой продукции.

Ранее Виктор Томенко на Госсовете заявил о необходимости импортозамещения критически важных видов сельхозпродукции.

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