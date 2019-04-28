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Экономика

Китайцы попросили Путина увеличить поставки по газопроводу «Сила Сибири»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что китайские партнеры попросили Россию рассмотреть возможность увеличения поставок по газопроводу «Сила Сибири». Об этом сообщает ТАСС.

Строительство газопровода "Сила Сибири"
Строительство газопровода "Сила Сибири"
http://www.gazprom.ru/

«Объемы, в которых нуждается Китай, объемы в природном газе, они растут. Больше того: нас сейчас китайские партнеры просят рассмотреть возможность увеличения поставок по трубопроводу „Сила Сибири“, который мы в конце года уже введем в строй. Там технологические возможности позволяют, и мы это сделаем», — заявил Владимир Путин на форуме «Один пояс — один путь».

Также глава государства сообщил, что сейчас объем поставок сжиженного природного газа из России увеличился в два раза. «Но тут вообще никаких сомнений нет, что мы сможем покрыть все наши обязательства и по трубопроводному газу, и по сжиженному», — отметил президент.

Ранее стало известно, что «Газпром» планирует начать поставки газа в Китай по «Силе Сибири» с 1 декабря 2019 года. Заключенный в мае 2014 года договор с крупнейшей китайской нефтегазовой компанией CNPC предусматривает ежегодную поставку 38 млрд кубометров российского природного газа в КНР в течение ближайших 30 лет. «Сила Сибири» станет основной магистралью Якутского и Иркутского центров газодобычи для транспортировки газа российским и китайским потребителям. Общая протяжённость газопровода — около 4,5 тыс километров с девятью компрессорными станциями мощностью более 1200 МВт.

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