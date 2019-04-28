Китайцы попросили Путина увеличить поставки по газопроводу «Сила Сибири»

«Объемы, в которых нуждается Китай, объемы в природном газе, они растут. Больше того: нас сейчас китайские партнеры просят рассмотреть возможность увеличения поставок по трубопроводу „Сила Сибири“, который мы в конце года уже введем в строй. Там технологические возможности позволяют, и мы это сделаем», — заявил Владимир Путин на форуме «Один пояс — один путь».

Также глава государства сообщил, что сейчас объем поставок сжиженного природного газа из России увеличился в два раза. «Но тут вообще никаких сомнений нет, что мы сможем покрыть все наши обязательства и по трубопроводному газу, и по сжиженному», — отметил президент.

Ранее стало известно, что «Газпром» планирует начать поставки газа в Китай по «Силе Сибири» с 1 декабря 2019 года. Заключенный в мае 2014 года договор с крупнейшей китайской нефтегазовой компанией CNPC предусматривает ежегодную поставку 38 млрд кубометров российского природного газа в КНР в течение ближайших 30 лет. «Сила Сибири» станет основной магистралью Якутского и Иркутского центров газодобычи для транспортировки газа российским и китайским потребителям. Общая протяжённость газопровода — около 4,5 тыс километров с девятью компрессорными станциями мощностью более 1200 МВт.