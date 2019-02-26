«Газпром» почти достроил новый газопровод из Сибири в Китай

«Газпром» пострил более 99% линейной части газопровода «Сила Сибири». Он идет от Чаяндинского месторождения в Якутии до границы с Китаем, сообщил news.ru.

С 1 декабря 2019 года «Газпром» планирует начать поставки газа в Китай по «Силе Сибири». Заключенный в мае 2014 года договор с крупнейшей китайской нефтегазовой компанией CNPC предусматривает ежегодную поставку 38 млрд кубометров российского природного газа в КНР в течение ближайших 30 лет.

«Сила Сибири» станет основной магистралью Якутского и Иркутского центров газодобычи для транспортировки газа российским и китайским потребителям. Общая протяжённость газопровода — около 4,5 тыс километров с девятью компрессорными станциями мощностью более 1200 МВт.

Строительство шло в сложных природно-климатических условиях: в Якутии — через вечную мерзлоту и горы, где много карстовых, гранитных и базальтовых пород; в Амурской области — через реки и болота. Компрессорная станция «Зейская» (в 18 километрах к северу от г. Свободный Амурской области) создавалась на земле, промерзавшей вглубь на два метра, зимой работы велись при минус 40 и сильном ветре.

Объем инвестиций в проект составил 1,1 трлн рублей, изначально его оценивали в 2 млн рублей.

По словам заместителя директора информационно-аналитического центра «Альпари» Натальи Мильчаковой, к 2030 году потребление газа в Китае может вырасти до 500 млрд кубометров в год, что сравнимо с сегодняшним объёмом потребления голубого топлива по всей Европе.

Если не случится нового мирового кризиса, и нефтяные котировки не упадут до $30 за баррель, что приведёт и к обвалу цен на рынке газа, то магистраль «Сила Сибири» окупится, как и многие другие газпромовские проекты, в горизонте 10−15 лет. А с учётом снижения затрат на строительство, возможно, даже за 10−11 лет, считает Мильчанкова.