17 сентября
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Экономика

Клиенты РСХБ на Алтае переводят валютные накопления в золото

Россельхозбанк отмечает повышенный интерес к приобретению золотых слитков за наличную и безналичную валюту. Перевод безналичной валюты в более гибкие активы, в том числе физическое золото, становится одним из самых популярных способов использования безналичных долларов США и евро в России. Ограничения максимального объема сделки не установлены. Чаще всего, в 90% случаев, золото приобретали за безналичные доллары, остальные за евро.

Слитки золота.
Слитки золота.
АО «Россельхозбанк»

В Алтайском крае и Республике Алтай с начала года продано порядка 240 золотых слитков. Особой популярностью пользуются слитки весом 50 грамм, их доля составляет 20% от общего числа золотых слитков, проданных Алтайским филиалом РСХБ. Наибольший спрос на золотые слитки зафиксирован в Барнауле.

РСХБ проанализировал спрос на золотые мерные слитки (слитки от 1 до 1000 граммов золота) с начала 2022 года, когда в целом был отмечен повышенный интерес к этому формату инвестиций. Как выяснили эксперты банка, наиболее активно клиенты оставляли заявки на покупку золотых слитков массой 5 граммов, их доля в общем количестве слитков, на которые поступили заказы, составила около 22%. На втором месте по популярности золотые слитки массой 1 грамм — 19,5%. При этом доля золотых слитков массой 100 граммов в общем количестве заказанных физическими лицами слитков составила около 8%, но в стоимостном выражении доля данных слитков в общем объеме продаж — 20%. Подробнее о покупке слитков драгоценных металлов можно узнать в специальном разделе на сайте банка.

Кроме этого, у клиентов Алтайского филиала Россельхозбанка есть возможность заказать и купить в кассе филиала по адресу г. Барнаул, пр. Ленина, 80-Б, наличную иностранную валюту в английских фунтах стерлингов (GBP) и швейцарских франках (CHF) на выгодных условиях. Получить более подробную информацию об условиях продажи банком GBP/CHF и заказать необходимую сумму можно по телефону 8 (385 2) 55−68−67, 8 (385 2) 55−68−47.

«Инвесторы, инвестиционные фонды и центральные банки, держат резервы в различных валютах и ценных металлах. Приглашаю в Россельхозбанк, где вы сможете приобрести самые различные инвестиционные инструменты для сбережения и преумножения ваших средств», — прокомментировал директор Алтайского регионального филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

АО «Россельхозбанк»

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