Код доступа: в Центробанке задумались о выпуске цифрового рубля

По аналогии с наличными рублями цифровая валюта будет иметь уникальный цифровой код и выпускаться Центробанком, пишет bfm.ru.
При этом цифровой рубль можно будет использовать даже при отсутствии интернета, однако для реализации этой возможности необходима разработка специальной инфраструктуры, говорится в докладе Банка России.
Ранее министр экономического развития Максим Решетников назвал причину недооцененности рубля в мире.
По словам главы ведомства, на данный момент курс рубля недооценен в связи с повышенной оценкой рисков инвесторами.