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Экономика

Код доступа: в Центробанке задумались о выпуске цифрового рубля

Банк России представил доклад по созданию и внедрению цифровой валюты в стране. Цифровой рубль может стать дополнительной формой денег наряду с наличными и безналичными.

Памятник рублю в Сыктывкаре.
Памятник рублю в Сыктывкаре.
prockomi.ru

По аналогии с наличными рублями цифровая валюта будет иметь уникальный цифровой код и выпускаться Центробанком, пишет bfm.ru.

При этом цифровой рубль можно будет использовать даже при отсутствии интернета, однако для реализации этой возможности необходима разработка специальной инфраструктуры, говорится в докладе Банка России.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников назвал причину недооцененности рубля в мире.

По словам главы ведомства, на данный момент курс рубля недооценен в связи с повышенной оценкой рисков инвесторами.

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