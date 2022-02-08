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Экономика

Когда и почему Western Union прекратит переводы внутри России

Платежная система Western Union откажется от переводов внутри России. Рассказываем, почему и когда это произойдет.

Деньги. Финансы.
Деньги. Финансы.
pexels.com
1
Почему Western Union прекратит операции внутри России?

Western Union прекратит операции, потому что переводы внутри России мало востребованы. Об этом говорится в письме компании, оказавшемся в распоряжении РБК.

2
Когда Western Union откажется от переводов?

Как сообщают в письме, Western Union откажется от переводов по России с 1 апреля.

Так, клиенты не смогут отправить деньги через платежную систему уже с 31 марта. При этом с 24 марта лимит внутренних переводов снизят до 5 тыс. рублей.

3
Western Union продолжит переводы за границу?

Да. Трансграничные переводы будут осуществляться в штатном режиме, говорится в письме.

Деньги.
Деньги.
unsplash.com

«Компания фокусируется на развитии традиционно востребованной услуги международных денежных переводов и продолжает развивать многоканальную платформу, которая позволяет партнерам Western Union (банкам. — Прим. ред.) быстро и с соблюдением всех нормативных требований запустить переводы за рубеж для своих клиентов», — пояснил РБК представитель Western Union.

4
Western Union. Справка

Western Union — один из крупнейших «игроков» на рынке трансграничных денежных переводов. У этой американской компании есть юридическое лицо в России — ООО «Небанковская кредитная организация «Вестерн Юнион ДП Восток».

5
А сколько денег россияне перевели через операторов в 2021-м?
Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

По итогам 11 месяцев 2021 года (последним доступным данным Центробанка) физлица отправили 7,8 млрд долларов через платежные системы. Все переводы осуществлены из России, и в статистике учитывают системы «Золотая корона», «Юнистрим», «Почта России», Contact, а также Western Union.

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