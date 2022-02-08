Когда и почему Western Union прекратит переводы внутри России

Western Union прекратит операции, потому что переводы внутри России мало востребованы. Об этом говорится в письме компании, оказавшемся в распоряжении РБК.
Как сообщают в письме, Western Union откажется от переводов по России с 1 апреля.
Так, клиенты не смогут отправить деньги через платежную систему уже с 31 марта. При этом с 24 марта лимит внутренних переводов снизят до 5 тыс. рублей.
Да. Трансграничные переводы будут осуществляться в штатном режиме, говорится в письме.
«Компания фокусируется на развитии традиционно востребованной услуги международных денежных переводов и продолжает развивать многоканальную платформу, которая позволяет партнерам Western Union (банкам. — Прим. ред.) быстро и с соблюдением всех нормативных требований запустить переводы за рубеж для своих клиентов», — пояснил РБК представитель Western Union.
Western Union — один из крупнейших «игроков» на рынке трансграничных денежных переводов. У этой американской компании есть юридическое лицо в России — ООО «Небанковская кредитная организация «Вестерн Юнион ДП Восток».
По итогам 11 месяцев 2021 года (последним доступным данным Центробанка) физлица отправили 7,8 млрд долларов через платежные системы. Все переводы осуществлены из России, и в статистике учитывают системы «Золотая корона», «Юнистрим», «Почта России», Contact, а также Western Union.