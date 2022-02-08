Когда и почему Western Union прекратит переводы внутри России

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Когда Western Union откажется от переводов?

Как сообщают в письме, Western Union откажется от переводов по России с 1 апреля.

Так, клиенты не смогут отправить деньги через платежную систему уже с 31 марта. При этом с 24 марта лимит внутренних переводов снизят до 5 тыс. рублей.