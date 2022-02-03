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Жизнь

«Дропперы» и обналичка. Почему банкам предлагают блокировать переводы на счета мошенников

ВТБ предложил разрешить российским банкам блокировать переводы на счета мошенников. Рассказываем, зачем это нужно.

Карта, онлайн-переводы.
Карта, онлайн-переводы.
altapress.ru
1
Как бороться с банковскими мошенниками?

ВТБ предлагает банкам блокировать переводы на счета мошенников, пишут «Ведомости».

Чтобы бороться с преступниками, деньги хотят замораживать на счетах «дропперов» (посредников. — Прим. ред.) на срок до 30 дней. Об этом рассказал зампред правления ВТБ Анатолий Печатников.

2
Зачем замораживать деньги на счетах «дропперов»?

Так мошенники не смогут обналичивать похищенные средства, пояснил Печатников.

Банковская карта.
Банковская карта.
СС0
3
Получается, переводы уходят на счета мошенников не сразу?

Да, не сразу. По словам Анатолия Печатникова, мошенники сначала выводят похищенные деньги на счета в других банках. И только после этого они обналичивают украденное.

4
А переводы на чужие счета можно остановить «по-быстрому»?

Нет. Остановить такие операции без решения суда нельзя — даже если счет «дроппера» уже выявили и заблокировали.

Банковская карта.
Банковская карта.
СС0

Недавно жительница Барнаула 26 раз перевела мошенникам по 15 тысяч рублей, а потом все поняла.

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