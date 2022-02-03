«Дропперы» и обналичка. Почему банкам предлагают блокировать переводы на счета мошенников

ВТБ предлагает банкам блокировать переводы на счета мошенников, пишут «Ведомости».
Чтобы бороться с преступниками, деньги хотят замораживать на счетах «дропперов» (посредников. — Прим. ред.) на срок до 30 дней. Об этом рассказал зампред правления ВТБ Анатолий Печатников.
Так мошенники не смогут обналичивать похищенные средства, пояснил Печатников.
Да, не сразу. По словам Анатолия Печатникова, мошенники сначала выводят похищенные деньги на счета в других банках. И только после этого они обналичивают украденное.
Нет. Остановить такие операции без решения суда нельзя — даже если счет «дроппера» уже выявили и заблокировали.
Недавно жительница Барнаула 26 раз перевела мошенникам по 15 тысяч рублей, а потом все поняла.