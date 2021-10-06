Когда надо платить налог с прихода денег на карту объяснили россиянам

Уткин отметил, что налогом облагается любой доход, например, лотерейный выигрыш или деньги от сдачи в аренду квартиры.

Не переживать можно только за поступление на банковскую карту зарплаты, с которой работодатель уже оплатил НДФЛ.

По мнению юриста, в случае сдачи квартиры в аренду лучше зарегистрироваться в качестве самозанятого и платить 4% с арендной платы.

«Что касается выигрышей в лотерее, в букмекерских конторах, то здесь есть «окно» в 4 тысячи рублей. Ели выигрыш составил 10 тысяч, то налог будет платиться только с 6 тысяч рублей. При любом раскладе — это 13%", — пояснил Уткин.

Если речь идет о выигрыше в рекламной акции, то налог составит 35%, но в общей сложности он может превысить и 50%.

Ранее в Совфеде предложили освободить россиян от налога за сдачу бутылок.