Кого из женщин в российском бизнесе и политике уважают больше всего. Итоги исследования

Наибольший интерес и уважение среди опрошенной аудитории вызывают генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук, политик Ирина Хакамада и основательница сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова.
На четвертом месте оказалась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. ТОП-5 рейтинга замкнула глава Банка России Эльвира Набиуллина.
В десятку также вошли президент группы InfoWatch Наталья Касперская, Юлия Соловьева из Google, экс-глава платежной системы Visa в России Екатерина Петелина, Ольга Дергунова (Microsoft, ВТБ) и Ольга Наумова («Пятерочка», «Магнит»), пишет Газета.Ru.
Исследование проводилось в сентябре, участниками стали 900 женщин.