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Экономика

Кого из женщин в российском бизнесе и политике уважают больше всего. Итоги исследования

Бизнес-школа «Сколково» провела опрос среди женщин-предпринимателей и выяснила, кого из своих коллег они уважают больше всего, сообщает РИА Новости.

Ирина Хакамада
Ирина Хакамада
https://www.instagram.com/irina_hakamada/

Наибольший интерес и уважение среди опрошенной аудитории вызывают генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук, политик Ирина Хакамада и основательница сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова.

На четвертом месте оказалась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. ТОП-5 рейтинга замкнула глава Банка России Эльвира Набиуллина.

В десятку также вошли президент группы InfoWatch Наталья Касперская, Юлия Соловьева из Google, экс-глава платежной системы Visa в России Екатерина Петелина, Ольга Дергунова (Microsoft, ВТБ) и Ольга Наумова («Пятерочка», «Магнит»), пишет Газета.Ru.

Исследование проводилось в сентябре, участниками стали 900 женщин.

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