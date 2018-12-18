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Экономика
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Количество официально безработных в России может превысить 1 млн человек

Минтруд прогнозирует, что число официальных безработных в России может вырасти до 1,1 млн человек, то есть более чем на треть. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на материалы ведомства. Такой рост могут вызвать увеличение размера пособия по безработице и повышение пенсионного возраста.

Бизнес. Компьютер. Работа.
Бизнес. Компьютер. Работа.
СС0

В материалах Минтруда указано, что сейчас в России 800 тысяч зарегистрированных безработных. Размер пособия по безработице — от 850 рублей до 4,9 тысяч рублей, а с 1 января — от 1500 рублей до 8 тысяч рублей. Для людей предпенсионного возраста размер пособия будет от 4,9 тысяч до 11,3 тысяч рублей.

При этом в Минтруде ожидают, что общее количество безработных людей останется на уровне 2018 года, то есть не превысит 3,6 млн людей.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для борьбы с бедностью в России ежегодно нужны бюджетные траты не менее 10 млрд рублей.

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