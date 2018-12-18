Количество официально безработных в России может превысить 1 млн человек

В материалах Минтруда указано, что сейчас в России 800 тысяч зарегистрированных безработных. Размер пособия по безработице — от 850 рублей до 4,9 тысяч рублей, а с 1 января — от 1500 рублей до 8 тысяч рублей. Для людей предпенсионного возраста размер пособия будет от 4,9 тысяч до 11,3 тысяч рублей.
При этом в Минтруде ожидают, что общее количество безработных людей останется на уровне 2018 года, то есть не превысит 3,6 млн людей.
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для борьбы с бедностью в России ежегодно нужны бюджетные траты не менее 10 млрд рублей.