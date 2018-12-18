Количество официально безработных в России может превысить 1 млн человек

Минтруд прогнозирует, что число официальных безработных в России может вырасти до 1,1 млн человек, то есть более чем на треть. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на материалы ведомства. Такой рост могут вызвать увеличение размера пособия по безработице и повышение пенсионного возраста.