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Экономика
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Кудрин выступил против простого получения пособия по безработице

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для борьбы с бедностью в России ежегодно нужны бюджетные траты не менее 10 млрд рублей. Об этом бывший министр финансов РФ сказал в передаче «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
kremlin.ru

Комментируя динамику социальных показателей, Кудрин выразил надежду на то, что «в этом году будет перелом».

При этом глава Счетной палаты назвал меры, необходимые для качественных сдвигов в борьбе с бедностью.

Так, в регионах, где наблюдается высокое число бедных, стоит предложить людям работу по невысоким ставкам для того, чтобы они что-то делали, а не просто сидели дома и получали пособие по безработице, уверен глава Счетной палаты.

В числе мер по борьбе с бедностью, уже внедренных в России, Кудрин назвал введение материнского капитала и специального пособия для семей, в которых появился первый ребенок, пишет polit.ru.

Ранее Кудрин заявил, что «такую бедность, как у нас в стране, иметь позорно».

«Уровень бедности сохраняется высоким — 19,3 млн человек, в том числе 13,2 млн имеют доход ниже прожиточного минимума», — приводил данные Кудрин в Госдуме 27 сентября.

Между тем вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что российское правительство обсуждает дополнительные меры по борьбе с бедностью и поддержке семей с детьми. Конкретный комплекс решений определится в первой половине 2019 года.

В новом майском указе президент РФ Владимир Путин поставил задачу снижения вдвое уровня бедности в стране, обеспечения роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции.

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