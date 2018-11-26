Кудрин выступил против простого получения пособия по безработице

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для борьбы с бедностью в России ежегодно нужны бюджетные траты не менее 10 млрд рублей. Об этом бывший министр финансов РФ сказал в передаче «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале « Россия 1 ».

Комментируя динамику социальных показателей, Кудрин выразил надежду на то, что «в этом году будет перелом».

При этом глава Счетной палаты назвал меры, необходимые для качественных сдвигов в борьбе с бедностью.

Так, в регионах, где наблюдается высокое число бедных, стоит предложить людям работу по невысоким ставкам для того, чтобы они что-то делали, а не просто сидели дома и получали пособие по безработице, уверен глава Счетной палаты.

В числе мер по борьбе с бедностью, уже внедренных в России, Кудрин назвал введение материнского капитала и специального пособия для семей, в которых появился первый ребенок, пишет polit.ru.

Ранее Кудрин заявил, что «такую бедность, как у нас в стране, иметь позорно».

«Уровень бедности сохраняется высоким — 19,3 млн человек, в том числе 13,2 млн имеют доход ниже прожиточного минимума», — приводил данные Кудрин в Госдуме 27 сентября.

Между тем вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что российское правительство обсуждает дополнительные меры по борьбе с бедностью и поддержке семей с детьми. Конкретный комплекс решений определится в первой половине 2019 года.

В новом майском указе президент РФ Владимир Путин поставил задачу снижения вдвое уровня бедности в стране, обеспечения роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции.