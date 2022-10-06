Колосок в узелок. Жизненные истории мобилизованных на Алтае комбайнеров, водителей и фермеров

В агропромышленном комплексе Алтайского края с объявлением частичной мобилизации резко обострилась проблема с кадрами. Призванными оказались водители грузовиков, комбайнеры, операторы производств и даже сами фермеры. Счет уже идет на сотни. В отраслевом союзе отмечают: часть людей, которые не подпадают под требования по призыву, удалось вернуть домой. Кем заменить остальных в условиях и без того вечного кадрового голода — это теперь самый больной вопрос.

Кого все чаще забирают

Группа мобилизованных из Ребрихинского района одной из первых была отправлена в войска. Как отмечают местные жители, всего призванными оказались около 100 человек, половина из которых работала в сельском хозяйстве.

На предприятии местного фермера Евгения Долгова забрали одного человека: парень только полтора месяца назад закончил срочную службу, вернулся домой, устроился в хозяйство, и вот.

У самого работодателя планы в отношении Дмитрия были далекоидущие — фермер хотел сделать его оператором мехтока. Что теперь будет, непонятно.

Хлеб и урожай. Анна Зайкова

Евгений Долгов рассказывает, что его предприятию еще повезло — никого на место мобилизованного парня искать не пришлось. Его функции на производстве разделили между собой оставшиеся четыре человека.

Но так сложилось далеко не у всех сельхозпроизводителей. Фермер рассказывает: в районе были истории, когда технику в разгар уборочной приходилось останавливать, когда по мобилизации начали забирать механизаторов.

В Панкрушинском районе для участия в спецоперации уже отправили порядка 60 человек. Часть мобилизованных сейчас в ожидании. Среди них есть два работника местного Агропромснаба — водитель и комбайнер. Повестки у них на руках, значит, забрать могут в любую минуту.

Посевная кампания. Дмитрий Лямзин

Руководитель предприятия Сергей Топчиев себя успокаивает: уборочная уже подходит к концу, серьезных проблем из-за «выпавших» кадров возникнуть не должно. И сам же оговаривается: «Если не вернутся к весне, будет уже сложнее».

Сергей Топчиев уверяет: с молодежью в Панкрушихинском районе вообще все сложно. Подавляющее большинство разъезжается, не видя перспективы, целенаправленная подготовка кадров для сельского хозяйства не ведется.

«Мы уже задавали вопрос главе района, кого мы учим? Отвечает, что не наше дело. Теперь же возникает другой вопрос: а кого на трактор садить будем?», — недоумевает директор.

В Алтайском крае началась посевная кампания. Дмитрий Лямзин

Что говорят в фермерском союзе

Исполнительный директор Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края Александр Вайс рассказывает: начиная с первых дней частичной мобилизации, каких только историй не было.

Случалось и такое: в хозяйстве всего шесть механизаторов — забрали троих. И делай, фермер, что хочешь. Тех, кого без разбора забирали, за это время удалось вернуть. Точное количество «возвращенцев» Вайс не назвал — не подсчитывали.

В предпринимательских кругах на днях обсуждался случай, когда мобилизованным оказался 57-летний фермер из Шипуновского района. Благо, вовремя разобрались и отпустили.

Хлеб и урожай. Анна Зайкова

Зато в райцентре Романово оказался призванным директор некоммерческого партнерства местных сельхозтоваропроизводителей, офицер запаса Василий Кальней. На нем были завязаны бухгалтерии 20 хозяйств и операции в новой системе «Зерно».

По словам Александра Вайса, проблем после его мобилизации прибавилось, в том числе и по реализации продукции.

Что происходит в других регионах

Еще в первые дни после объявления мобилизации в регионах забили тревогу. В Ставропольском крае выступила с заявлением ассоциация питомниководов и садоводов с просьбой оказать содействие в предоставлении отсрочки для специалистов отрасли.

Уборка урожая на Алтае. Олег Богданов

В своем обращении на имя министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева и губернатора региона Владимира Владимирова они подчеркивали: мобилизация работников, занятых в отрасли, приведет к срыву уборочной кампании и нарушению технологических особенностей производства.

О необходимости расширения перечня категорий граждан, которым предоставляется отсрочка от объявленной частичной мобилизации, говорили и в Российском союзе промышленников и предпринимателей.

Союз обращал внимание, что краткосрочное выбытие значительного количества ключевого персонала в некоторых отраслях невозможно оперативно компенсировать путем быстрого найма.

В Алтайском крае началась посевная кампания. Дмитрий Лямзин

Только все напрасно. Позже на портале «Объясняем.рф» вышла информация, в которой черным по белому было написано: работающие на фермах и в полях россияне и почтальоны в сельской местности подлежат мобилизации на общих основаниях.

Никаких исключений нет и для самих фермеров, даже если хозяйство не на кого больше оставить.

В Панкрушихинском Агропромснабе сложившуюся ситуацию вроде как понимают, но все-таки надеются на исключение. У одного из призванных от них парней в конце октября родится ребенок.

Трактор. Ферма. Посевная. СС0

Что делать дальше

Как и кем заменить отправившихся на военную операцию работников АПК, вопрос серьезный. Евгений Долгов объясняет: решить его в кратчайшие сроки вряд ли удастся.

Тот же механизатор нынче — товар штучный. Ежегодно местное училище выпускает их десятками, только на деле ребят приходится доучивать.

«Кто-то еще в студенчестве приходит на практику. Более-менее толковых стараемся сразу привлекать. Механизатор должен быть к технике расположен, с руками, и еще в электронике разбираться. Кого попало в комбайн за 30 млн рублей не посадишь», — объясняет Долгов.

Посевная. Олег Богданов

По его словам, чтобы получить полноценного специалиста, требуется как минимум четыре-пять лет. В сложившейся обстановке такого времени у сельского хозяйства попросту нет.