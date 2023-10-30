Обучение на «Фабрике процессов», созданной в рамках реализации национального проекта «Производительность труда», прошли 20 октября представители компании ООО «Барнаульский химический завод».

Команда «Барнаульского химического завода» прошла подготовку на «Фабрике процессов». Фото предоставлено КАУ «Алтайский центр кластерного развития».