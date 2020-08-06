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Экономика

Сгнило 6,5 тонн картошки. Комбинат школьного питания в Алтайском крае рискует закрыться навсегда

Бийский комбинат школьного питания «Маяк», кормящий 22 школы, оказался на грани банкротства. Об этом «Бийскому рабочему» рассказала директор предприятия Елена Рындина.

Кухня, кухонные принадлежности.
Кухня, кухонные принадлежности.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Из-за коронавируса «Маяк» не работает с 20 марта. Пропали продукты на 200 тысяч рублей, которые закупали на четвертую четверть: 6,5 тонн картошки и другие.

Под критерии для выплат как пострадавшей отрасли комбинат не подходит, так как не считается субъектом малого и среднего предпринимательства. Учредитель предприятия — администрация Бийска. В льготных кредитах банки отказывают.

«Большая часть административно-управленческого персонала уволились. Бухгалтера ушли, юрист тоже. Я вот сейчас в отпуске, но планирую с последующим увольнением», — говорит Елена Рындина.

Задолженность по зарплате составляет уже 6 млн рублей. К концу августа долги дотянут до 10 млн рублей.

14 августа в администрации Бийска должны собрать комиссию. Учредители будут принимать решение по судьбе предприятия.

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