Сгнило 6,5 тонн картошки. Комбинат школьного питания в Алтайском крае рискует закрыться навсегда

Бийский комбинат школьного питания «Маяк», кормящий 22 школы, оказался на грани банкротства. Об этом «Бийскому рабочему» рассказала директор предприятия Елена Рындина.

Из-за коронавируса «Маяк» не работает с 20 марта. Пропали продукты на 200 тысяч рублей, которые закупали на четвертую четверть: 6,5 тонн картошки и другие.

Под критерии для выплат как пострадавшей отрасли комбинат не подходит, так как не считается субъектом малого и среднего предпринимательства. Учредитель предприятия — администрация Бийска. В льготных кредитах банки отказывают.

«Большая часть административно-управленческого персонала уволились. Бухгалтера ушли, юрист тоже. Я вот сейчас в отпуске, но планирую с последующим увольнением», — говорит Елена Рындина.

Задолженность по зарплате составляет уже 6 млн рублей. К концу августа долги дотянут до 10 млн рублей.

14 августа в администрации Бийска должны собрать комиссию. Учредители будут принимать решение по судьбе предприятия.