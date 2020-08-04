Распоряжения об открытии нет, а афиша на сентябрь есть. В такой ситуации сегодня вынуждены работать театры и концертные залы Барнаула. Почему так происходит и какие билеты уже можно приобрести на свой страх и риск — в разборе «Афиши».

«Теленок» давно готов

Музыкальный театр надеется открыться в начале сентября и показать спектакль «Золотой теленок» о приключениях Остапа Бендера.

Постановка была готова еще в апреле. Премьеру перенесли на 9, 10 и 11 сентября.

«Мы надеемся на лучшее. Репертуар на сентябрь и октябрь у нас сверстан. Мы репетируем, правда, маленькими группами, со всеми ограничениями. Готовы работать на ползала, только бы работать!», — пояснила завлит музыкального театра Юлия Астанкова.

Артисты также готовы показать праздничный концерт, посвященный юбилею музыкального театра. Билеты можно приобрести на официальном сайте театра. Ограничений по рассадке зрителей пока нет.

Готовность номер один

В ситуации «репертуар есть — билеты не продаем» находятся многие культурные учреждения.

С составлением афиши у филармонии особая сложность — нужно подстраиваться под график приезжих артистов.

Арфа в фойе филармонии. ГФАК.

Сейчас на сайте одиноко висит информация о концерте питерского баритона Альберта Жалилова. Он может пройти 9 сентября. «Артист пока не отказался приехать», — пояснили в филармонии.

«Афишу мы готовим заранее. Чтобы не получилось так, что все откроют — а у нас ничего не запланировано», — говорит специалист по связям с общественностью филармонии Юрий Лифуншан.

Недетские вопросы

Ко встрече со зрителями готовы и в театре кукол — запланированную афишу на сентябрь можно посмотреть на билетном портале kassy.ru. Есть две премьеры — сказки «Все мыши любят сыр» и «Легенда о добром Л».

Спектакль «Мой папа — Питер Пэн» в МТА. Анна Зайкова.

В «Сказке» и Молодежном театре Алтая, где значительная часть репертуара предназначена для детей, ждут особого распоряжения от Роспотребнадзора.

Вполне может оказаться, что спектакли для маленьких зрителей, в отличие от взрослых, будут под более долгим запретом.

«Мы очень зависим от решения регионального ведомства. Продавать билеты начнем только после их постановления об открытии. Просто мы больше не хотим напрягать людей со сдачей билетов или переносом спектаклей, как это было весной», — пояснил менеджер по связям с общественностью МТА Стас Хазиев.

Театр драмы в сентябре примется за ремонт большой сцены, поэтому в первом месяце осени планирует репертуар только для экспериментальной. В октябре зрители смогут увидеть премьеру «Ревизора» в основном зале.

Шоу должно продолжаться

Некоторые российские звезды тоже не торопятся отменять или переносить осенние туры.

Так, 6 сентября в Барнауле планирует выступить Мукка, 20 сентября — группа «Порнофильмы», 24 сентября — «Пошлая Молли», 27 сентября — «Любэ».

В алтайском казино прошел концерт группы «Любэ». www.instagram.com/sharkovalisa

На сайте kassy.ru отмечают, что все приобретенные весной билеты действительны.

Остальные тяжеловесы российской и зарубежной эстрады — такие как «БИ-2», «Чайф», Nazareth, Ани Лорак и другие — готовы приехать в краевую столицу в октябре. Билеты еще есть в продаже.