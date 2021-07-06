Комитет вин Шампани призвал приостановить поставки шампанского в Россию

Сопредседатели французского Комитета Шампани Максим Тубар и Жан-Мари Барийер призвали ее членов приостановить все поставки шампанского в Россию, пишет Reuters. Поводом для этого стал новый закон о маркировке алкоголя.

«Комитет сожалеет о том, что этот законопроект не гарантирует российским потребителям четкой и прозрачной информации о происхождении и характеристиках вина», — говорится в заявлении Комитета.

Его члены попросили также французских и европейских дипломатов добиться от России изменения нового закона.

В Комитете отметили — название «шампанское» изначально относится к французскому региону Шампань и юридически защищено в 120 странах, пишет polit.ru.

Что произошло

Президент России Владимир Путин 2 июля подписал закон, согласно которому слово «шампанское» можно использовать только по отношению к «российскому шампанскому», произведенному в России. Все иностранные производители, в том числе из французского региона Шампань, должны маркировать свою продукцию как «игристое вино».

Производитель Moet Hennessу из-за этого сначала отказался от поставок в Россию, но позже компания согласилась переименовать свою продукцию специально для российского рынка.

5 июля головной офис Moet Hennessy подтвердил приостановку поставок шампанского в РФ.