Комитет вин Шампани призвал приостановить поставки шампанского в Россию

«Комитет сожалеет о том, что этот законопроект не гарантирует российским потребителям четкой и прозрачной информации о происхождении и характеристиках вина», — говорится в заявлении Комитета.
Его члены попросили также французских и европейских дипломатов добиться от России изменения нового закона.
В Комитете отметили — название «шампанское» изначально относится к французскому региону Шампань и юридически защищено в 120 странах, пишет polit.ru.
Что произошло
Президент России Владимир Путин 2 июля подписал закон, согласно которому слово «шампанское» можно использовать только по отношению к «российскому шампанскому», произведенному в России. Все иностранные производители, в том числе из французского региона Шампань, должны маркировать свою продукцию как «игристое вино».
Производитель Moet Hennessу из-за этого сначала отказался от поставок в Россию, но позже компания согласилась переименовать свою продукцию специально для российского рынка.
5 июля головной офис Moet Hennessy подтвердил приостановку поставок шампанского в РФ.