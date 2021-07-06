6 июля 30°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Комитет вин Шампани призвал приостановить поставки шампанского в Россию

Сопредседатели французского Комитета Шампани Максим Тубар и Жан-Мари Барийер призвали ее членов приостановить все поставки шампанского в Россию, пишет Reuters. Поводом для этого стал новый закон о маркировке алкоголя.

Новый год. Шампанское.
Новый год. Шампанское.
СС0

«Комитет сожалеет о том, что этот законопроект не гарантирует российским потребителям четкой и прозрачной информации о происхождении и характеристиках вина», — говорится в заявлении Комитета.

Его члены попросили также французских и европейских дипломатов добиться от России изменения нового закона.

В Комитете отметили — название «шампанское» изначально относится к французскому региону Шампань и юридически защищено в 120 странах, пишет polit.ru.

Что произошло

Президент России Владимир Путин 2 июля подписал закон, согласно которому слово «шампанское» можно использовать только по отношению к «российскому шампанскому», произведенному в России. Все иностранные производители, в том числе из французского региона Шампань, должны маркировать свою продукцию как «игристое вино».

Производитель Moet Hennessу из-за этого сначала отказался от поставок в Россию, но позже компания согласилась переименовать свою продукцию специально для российского рынка.

5 июля головной офис Moet Hennessy подтвердил приостановку поставок шампанского в РФ.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость