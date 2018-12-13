О чем рассказали победители премии «Менеджер года-2018»

11 декабря в Барнауле наградили победителей премии «Менеджер года». Несколько месяцев объединенная редакция «Свободного курса» и altapress.ru проводила экспертные советы, чтобы определить победителей по отраслям, а параллельно шло голосование предпринимателей края, выдвигавших из своей среды самых достойных на звание абсолютного победителя бизнес-рейтинга. Во время церемонии награждения мы опросили чемпионов, узнав у них, чем отмечен 2018 год в их работе и каковы планы на будущее. А также сняли видео о том, как проходило это торжество.

Кто стали победителями в 2018 году

Первое место (14 голосов)

Комяков Андрей ( Губернский лекарь , Строительная перспектива)

Губернский лекарь Строительная перспектива) Савинков Максим ( СиСорт)

Третье место (10 голосов)

Бейфорт Павел ( Вирт)

Номинация «Народное голосование»

Александр Тайчер (Алгоритм)

Победители в номинациях

Ольга Романенко , Инна Сковородникова ( Евростиль) — «Здоровье»

Инна Сковородникова Евростиль) — «Здоровье» Александр Сердюков ( Тонар) — «Ритейл»

Тонар) — «Ритейл» Денис Зюзин ( Киприно) — «Пищевая и перерабатывающая промышленность»

Киприно) — «Пищевая и перерабатывающая промышленность» Юрий Гатилов ( Жилищная инициатива) — «Строительство»

Жилищная инициатива) — «Строительство» Владимир Кутьев ( Алтай Пэлас) — «Туризм»

Алтай Пэлас) — «Туризм» Эльвира Вебер ( Открытие) — «Финансы»

Открытие) — «Финансы» Владимир Отмашкин ( Союз) — «Промышленность»

Союз) — «Промышленность» Сергей Приб ( Алтайкрайэнерго) — «Ресурсоснабжающие организации»

Алтайкрайэнерго) — «Ресурсоснабжающие организации» Владимир Никифоров ( АКХ Ануйское) — «Сельское хозяйство»

АКХ Ануйское) — «Сельское хозяйство» Денис Газукин ( Freematiq) — «IT и связь»

См. как распределились остальные результаты и кто за кого голосовал.

Ссылка на видео.

Сергей Казанцев. Владимир Вдовин

Сергей Казанцев,

замгендиректора по развитию группы «Тонар», победитель в номинации «Ритейл»:

В этом году нашей компании исполняется 30 лет, и мы вышли на федеральный уровень, стали игроком российского рынка в сфере охоты, рыбалки и товаров для активного отдыха. Наверное, самое главное достижение заключается в том, что наша команда молодеет, обновляется, старается шагать в ногу со временем. Гендиректор Александр Сердюков, за которого я сегодня получаю награду, сумел соединить энергию молодежи и опыт старшего поколения. Думаю, это стало одной из причин успеха. В 2019 году мы планируем выйти на рынок США.

Юрий Гатилов и Алла Трубникова. Владимир Вдовин

Юрий Гатилов,

руководитель компании «Жилищная инициатива», победитель в номинации «Строительство»:

Для меня главное не награда, а ежегодные встречи менеджеров, которые проводит ИД «Алтапресс». Важно, что это мероприятие организуют сами бизнесмены. Те, кто создает экономическую основу в Барнауле и крае. Это люди с активной жизненной и гражданской позицией. 2018 год у нас прошел великолепно, мы получили более 25 разрешений на строительство, купили около 10 строительных кранов дополнительно к тем 40 у нас уже были. Будем дальше строить и развиваться.

Павел Бейфорт. Владимир Вдовин

Павел Бейфорт,

директор предприятия «Вирт», 3 место в рейтинге «Менеджер года 2018»:

Эта награда — результат работы всего коллектива, в котором я тружусь много лет. Главный итог 2018 года для нас — продвижение нового продукта, мраморной говядины, на рынке Алтайского края, всей Западной Сибири и на Дальнем Востоке. Если вы еще не пробовали ее, то очень советую.

Виталий Тайчер. Владимир Вдовин

Виталий Тайчер,

коммерческий директор инвестиционно-строительной компании «Алгоритм»:

Я получил награду, которая предназначена моему отцу, Александру Тайчеру (победил в номинации «Народное голосование, — прим. ред.). Я видел, как он радовался, когда узнал о победе, ему важно это признание. Отец проводит много времени на работе, для меня он является примером работоспособности. Я считаю, что он заслуживает эту награду. Главный итог 2018 года для компании — мы сдали квартал «Балтийская крепость», который состоит из семи домов.

Виталий Савинков Дмитрий Лямзин

Виталий Савинков,

коммерческий директор компании «СиСорт»:

Для нас почетно получить эту награду и признание предпринимательского сообщества. Мы небольшая организация, у нас работает чуть больше ста человек, так что это тем более значимо (Максим Савинков, руководитель предприятия «СиСорт» стал победителем рейтинга «Менеджер года 2018» — прим. ред.). 2018 год для нас был полон разных событий. Главный итог — выход на зарубежные рынки. Например, в Южно-Африканскую республику. В этом году мы осознали, что наша компания будет работать и жить долго, мы начинаем длинные проекты, которые реализуем до конца только лет через пять. Один из них касается оценки качества продуктов питания. Сейчас люди выбирают их в большей степени под влиянием маркетинга. Мы хотим создать решение, которое позволит потребителю четко понимать, что продукт представляет собой изнутри.

Андрей Комяков. Дмитрий Лямзин

Андрей Комяков,

руководитель компании «Губернский лекарь», «Строительная перспектива», победитель рейтинга «Менеджер года 2018»:

Мне кажется, эта награда означает, что наша компания заняла место на рынке, стала узнаваема, и, надеюсь, уважаема. Нас выбрали уважаемые и экономически активные люди Алтайского края. Нам приятно оказаться в их числе. Мы стараемся строить качественное жилье, считаем, что на строительстве экономить нельзя. Скоро мы сдадим первый дом комплекса «Две эпохи», который станет нашей визитной карточкой. Планируем продолжать инвестиции в историческую часть Барнаула. Например, построим детский сад на месте объекта культурного наследия, который был сожжен в 1914 году во время народного бунта. Также начнем строительство комплекса на ул. Песчаной, на том участке площадью более 2 га, где расселили людей из частного сектора. Там планируется построить 30−50 тыс. кв. метров жилья. Надеюсь, все наши планы реализуются.

Ольга Романенко и Инна Сковородникова. Владимир Вдовин

Ольга Романенко,

руководитель клиники микрохирургии глаза «Евростиль», победитель в номинации «Здоровье»:

Полученная награда — это достижение всей моей команды, нас отметили, для нас это очень важно. Мы (Ольга разделила награду в номинации «здоровье вместе с Инной Сковородникой, руководителем другого направления в компании — прим. ред.) уже давно развиваем платную медицину в Барнауле, стараемся делать ее доступной, удерживать цены на приемлемом уровне. Самое главное наше достижение — это повседневная работа в области косметологии и микрохирургии глаза. Когда люди выходят из операционной — они плачут от радости, потому что снова начинают видеть мир в ярких красках. У нас так каждый день — это и есть наше главное достижение.

Денис Зюзин Дмитрий Лямзин

Денис Зюзин,

гендиректор компании «Киприно», победитель в номинации «Пищевая и перерабатывающая промышленность»:

Я испытываю радость — эта награда достойная оценка нашего продукта и работы всей команды. В этом году мы реализовали несколько важных проектов — реконструировали завод «Киприно», создали завод по фасовке и упаковке сыров, единственный такой проект за Уралом. Заложили первую очередь Троицкого маслосырзавода. В 2019 году планируем запустить его вторую линию и реконструировать маслосырзавод в Романовском районе.

Марина Пухарева. Владимир Вдовин

Марина Пухарева,

исполнительный директор «Алтай Пэлас»:

Мы рады, что нашу работу увидели и оценили (руководитель компании «Алтай Пэлас Владимир Кутьев стал победителем в номинации «Туризм», — прим. ред.). Для нас это первая ступенька на пути к успеху, которого мы хотим достичь. В 2018 году мы реализовали много интересных проектов — конкурс «Мисс Алтай Пэлас», множество музыкальных мероприятий и бойцовское шоу, на которым побывал известный боец Джефф Монсон. В следующем году мы планируем продолжать работу в этом направлении.

Эльвира Вебер. Владимир Вдовин

Эльвира Вебер,

управляющий операционным офисом «Алтайский» банка «Открытие», победитель в номинации «Финансы»:

Я думаю, эта награда означает признание моего опыта и профессионализма коллегами. Самое значимое достижение в 2018 году — это формирование большой команды менеджеров. Второе — банк «Открытие», который не был известен в Алтайском крае, получил «прописку» в регионе, его узнали. У нас большие планы на будущее — мы хотим занять место в тройке сильнейших банков края.

Владимир Отмашкин. Дмитрий Лямзин

Владимир Отмашкин,

руководитель группы компаний «Союз», победитель в номинации «Промышленность»:

Я знаю, что такие мероприятия как премия «Менеджер года» проводить сложно. Люди, которые выбирают лучших, берут на себя большую ответственность. Всегда есть те, кто за или против итогового результата. Но произошло то, что произошло, я не могу не быть благодарен за это. Для меня важный итог 2018 года — мы добились, что в нашей столовой обед стоит меньше 50 рублей. По ряду направлений мы сильно оторвались от конкурентов и спокойно смотрим в завтрашний день — этот год подарил нам такую возможность. Планов у нас много. Мы набрали такой темп развития, что остановиться уже не можем. Бизнес растет быстро, и, возможно, нам придется столкнуться с проблемами роста. Я думаю, что сплав молодых людей и тех, у кого уже есть опыт, в нашем коллективе поможет пройти этот этап нормально.

Сергей Приб. Дмитрий Лямзин

Сергей Приб,

гендиректор компании «Алтайкрайэнерго», победитель в номинации «Ресурсоснабжающие организации»:

Для нас эта награда — большой аванс, она стала неожиданностью. Мы не делаем ничего уникального, просто стараемся соответствовать новым требованиям рынка электроэнергетики. Может быть, делаем что-то раньше других, потому что работаем в этой сфере более 20 лет и знаем о проблемах не понаслышке. В 2020 году мы планируем стать лучшей компанией в электроэнергетике в Алтайском крае. У нас сильная команда и мы знаем, как это сделать.

Денис Газукин. Владимир Вдовин

Денис Газукин ,

руководитель компании Freematiq , победитель в номинации «IT и связь»:

Мне удивительно получить эту награду, я думал, такое может случиться лет через пять. В этом году мы подвели итоги двух лет работы Ассоциации поддержки инноваций. Когда мы ее создавали, то дали себе срок два года, чтобы проверить будет ли эффект от этой организации. Теперь мы поняли, что нужно продолжать, и мы будем это делать. Наши инициативы поддерживают, значит IT-отрасль будет расти и развиваться. Второй значимый проект — это запуск завода по производству сыра. Бизнес для меня непрофильный, проект семейный, и у нас все получается. В следующем году я планируют работать над стартапами, связанными с искусственным интеллектом.

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