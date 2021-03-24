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Экономика
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Коммуналка может резко подорожать. Виной тому один «тариф», который вырастет в 20−30 раз

Для жителей многоэтажек может существенно вырасти квартплата из-за введения новых санитарных правил, которые с 1 марта вступили в силу, пишут «Известия».

Квитанция на оплату коммунальных услуг.
Квитанция на оплату коммунальных услуг.
Altapress.ru

Общественная палата РФ и НП «ЖКХ Контроль» написали письмо главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением отменить новые требования к уборке и ввести обязательные нормы только на случай пандемии.

Напомним, в январе 2021 года утвердили новые санитарные правила и нормы, предусматривающие ежедневную влажную уборку подъездов с использованием моющих средств.

Эксперты уже подсчитали, что услуги управляющих компаний (УК) по содержанию многоквартирных домов в России подорожают до 50%.

«На основании опросов региональные центры „ЖКХ Контроль“ определили сумму повышения платежа в разных субъектах. Например, в Санкт-Петербурге плату за ежедневную уборку придется увеличить в 20−30 раз, а значит, стоимость содержания составит от 40 до 62 рублей за 1 кв. м — около 2 тыс. рублей в среднем за квартиру. В республике Северная Осетия-Алания платежи могут вырасти на 50%. В Воронежской области — на 17 рублей за „квадрат“», — отмечает издание.


Ранее в правилах не уточняли периодичность процедуры, поэтому на практике в подъездах наводили чистоту от одного до четырех раз в месяц.

Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева отметила, что официально УК имеют право повышать размер платы за содержание и текущий ремонт домов по решению собственников.

Однако если решение отсутствует, то его могут принять органы местного самоуправления — уведомив об этом граждан минимум за 30 дней до роста тарифа.

Также у части УК в договорах с собственниками прописано, что компании могут самостоятельно индексировать оплату содержания.

Как считает генеральный директор ПАО «ГИТ» Сергей Минко, новые правила не учитывают многих особенностей российского жилого фонда — они либо вообще не будут работать, либо нанесут значительный урон рынку управления жилья.

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