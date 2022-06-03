3 июня
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Экономика

Компании из Москвы и Питера спроектируют новый терминал аэропорта Барнаула за 68 млн рублей

В Алтайском крае определили подрядчика, который займется разработкой проекта нового терминала внутренних воздушных линий аэропорта Барнаула, пишет «Коммерсант».

Споттинг в барнаульском аэропорту.
Споттинг в барнаульском аэропорту.
Алексей Мартышкин

По итогам торгов победителем стал коллективный участник — проектно-изыскательский и научно исследовательский институт воздушного транспорта «Ленаэропроект» (Санкт-Петербург) и компания «Ассман Бератен + Планен» (Москва).

Обе компании уже имеют опыт проектирования таких сооружений.

Всего было пять заявок, три из них признали соответствующими требованиям. «Новая авиация» (Санкт-Петербург) предлагало выполнить работы за 82,9 млн рублей, «Спектрум-Холдинг» (Москва) — за 58,5 млн рублей.

В марте власти края и «Новапорт холдинг» подписали соглашение о строительстве нового терминала. Как писал altapress.ru, после подписания инвестсоглашения краевое правительство и холдинг стали совладельцами Авиапредприятия «Алтай», разделив его акции практически пополам. И теперь партнеры будут совместно участвую в процессе текущего управления.

Общие инвестиции оцениваются в 4,5 млрд рублей. Площадь аэропорта увеличится до 8,5 тыс. кв. м. Планируется, что воздушная гавань ежегодно будет обслуживать до 1 млн человек.

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