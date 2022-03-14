В Барнауле появится современный аэропорт, рассчитанный на обслуживание миллиона пассажиров в год

Вопрос с появлением в Барнауле обновленного аэровокзального комплекса вышел на новый уровень. 14 марта губернатор Алтайского края Виктор Тиоменко и гендиректор холдинга «Новапорт» Сергей Рудаков подписали инвестиционное соглашение. Согласно документу, через четыре года в краевой столице появится удобный и современный терминал, который позволит в два раза увеличить пассажиропоток.

Споттинг в барнаульском аэропорту в 2019 году.

Шаг в будущее

После подписания инвестсоглашения краевое правительство и холдинг стали совладельцами Авиапредприятия «Алтай», разделив его акции практически пополам. И теперь партнеры будут совместно участвую в процессе текущего управления.

По словам Томенко, впереди стороны еще ждет ряд мероприятий, связанных с дополнительным выпуском акций, перечислением инвестиций на счет авиапредприятия, разработкой проекта и т.д.

Виктор Томенко. Правительство Алтайского края.

«В соглашении прописаны четкие сроки. Весь комплекс подготовительных работ должен быть выполнен не позднее чем через два года после подписания соглашения, после будет запущена стройка. Готовый объект должен быть введен в эксплуатацию не позднее чем через четыре года. Имеется в виду весь комплекс зданий и сооружений аэропорта», — отметил губернатор.

Инвестор модернизирует не только здания и сооружения, но и летное поле аэродрома. На нем, как и было запланировано, появится новая взлетно-посадочная полоса.

Уже существующую хотят сделать рулежной дорожкой для самолетов.

Масса преимуществ

Первым этапом станет разработка проектной документации. Как пояснил глава холдинга Сергей Рудаков, воздушная гавань Барнаула станет больше той, что существует сейчас.

Площадь аэропорта увеличится до 8,5 тыс. кв. м. На строительство планируют потратить около 5 млрд рублей.

Однако гендиректор «Новапорта» не исключает увеличения расходов в условиях нестабильной ситуации в России (рост цен и западные санкции), поэтому в соглашении упор делается не на сумму инвестиций, а на проектное решение, которое примут позже.

Сергей Рудаков. Правительство Алтайского края.

«Я подписываюсь под инвестиционными обязательствами, где сказано, что проект будет реализован в срок, в полном объеме и с соответствующим качеством. Есть основания полагать, что сделать это будет не сложно», — заявил Рудаков.

Глава холдинга добавил, что «Новапорт» внесен в перечень системообразующих предприятий. И есть большая вероятность, что в процессе работы над проектом барнаульского аэровокзального комплекса, терминал получит тот же статус. А это откроет доступ к субсидированным кредитам под 10%.

Пока же стороны сделали первый шаг. Как отметил Виктор Томенко, правительство Алтайского края и руководство холдинга прошли перед этим длительный путь.

В барнаульском аэропорту. Алексей Мартышкин

Одним из препонов стала пандемия, которая ударила в том числе по авиаперевозкам — пассажиропоток резко упал. По словам губернатора, в такой ситуации «вступать в инвестиционные проекты, особенно связанные с перераспределением акционерного общества „Алтай“, было неуместно».

В этом году ситуация изменилась.

«Главное, что мы верны нашим договоренностям. Мы всесторонне проработали данный вопрос на уровне правительства Алтайского края и обсудили его с депутатами Алтайского краевого Законодательного собрания», — отметил губернатор.

Миллион пассажиров в год

Сегодня аэропорт вернулся к допандемийным значениям — обслуживанию до 530 человек в год — и готов к преобразованиям. В планах — наращивать объемы. И новый аэропортный комплекс откроет для этого широкие возможности.

Планируется, что воздушная гавань ежегодно будет обслуживать до 1 млн человек.

Подписание соглашения о реализации инвестиционного проекта «Развитие ( реконструкция) аэропортового комплекса города Барнаула». Правительство Алтайского края.

На время строительных работ прерывать работу терминала не планируется. Прибыль пойдет на все то же строительство. Менять кадровый состав инвестор также не намерен. Наоборот, руководство «Новапорта» предпочитает работать в регионах с уже сложившимся коллективом.

В завершение встречи стороны выразили уверенность в том, что существующая экономическая ситуация не повлияет на сроки реализации проекта.