Компания «друга Путина» получила миллиардный контракт на строительство моста

«Мостотрест» Аркадия Ротенберга получил контракт на 4,7 млрд рублей по строительству моста через реку Свияга в Татарстане, пишет РБК .

Компания должна к 15 декабря 2023 года построить мост параллельно уже существующему и подходы к нему (более 7 км), а также реконструировать действующий с 1996 года мост на 757-м километре федеральной трассы М-7 «Волга».

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин лично проинспектировал состояние трассы и заявил, что ею необходимо заниматься, пишет polit.ru.

«Машины мы делать уже научились, осталось доделать дороги, потому что есть куски не очень хорошие. Честно скажу: в одном месте даже чуть колесо не пробили», — рассказал министр.

Ранее Аркадий Ротенберг рассказал, что возможный в будущем уход Владимира Путина от власти не изменит в их отношениях ничего.