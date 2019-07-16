Компания «друга Путина» получила миллиардный контракт на строительство моста

Компания должна к 15 декабря 2023 года построить мост параллельно уже существующему и подходы к нему (более 7 км), а также реконструировать действующий с 1996 года мост на 757-м километре федеральной трассы М-7 «Волга».
Ранее министр экономического развития Максим Орешкин лично проинспектировал состояние трассы и заявил, что ею необходимо заниматься, пишет polit.ru.
«Машины мы делать уже научились, осталось доделать дороги, потому что есть куски не очень хорошие. Честно скажу: в одном месте даже чуть колесо не пробили», — рассказал министр.
Ранее Аркадий Ротенберг рассказал, что возможный в будущем уход Владимира Путина от власти не изменит в их отношениях ничего.
«Мы как дружили, так дружить и будем, в независимости от ситуаций. Это проверенный факт, уже больше 50 лет это происходит», — заявил Аркадий Ротенберг в интервью RT.