Компания Logitech объявила об уходе из России

Швейцарский производитель периферии и аксессуаров для компьютерной техники Logitech объявил об уходе из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы компании Бена Старки.

«К сожалению, обстоятельства на позволяют нам продолжить бизнес как ранее. Мы поддерживали наших сотрудников все это время, однако из-за нестабильности ситуации мы начали процесс по сворачиванию оставшегося бизнеса в России», — уточнил Бен Старки.

По его словам, Logitech надеется вернуться в Россию, когда в стране будут созданы «подходящие условия».

Ранее сообщалось, что швейцарский производитель шоколада Lindt & Spruengli, приостановивший деятельность в России в марте, объявил об окончательном уходе из страны. В компании пообещали поддерживать своих сотрудников и «действовать в соответствии с местными правилами».