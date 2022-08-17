Производитель шоколада Lindt объявил об уходе из России

Швейцарский производитель шоколада Lindt & Spruengli, приостановивший деятельность в России в марте, объявил об окончательном уходе из страны. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте компании .

В компании пообещали поддерживать своих сотрудников и «действовать в соответствии с местными правилами».

Напомним, компания приостановила поставки своей продукции в РФ и закрыла все свои магазины на территории государства еще 9 марта.

Ранее сообщалось, что компания H&M объявила о сворачивании бизнеса в России. Правда, перед уходом ретейлер планирует реализовать все товары, имеющиеся на российских складах, причем без распродажи — по полной цене.

До этого американская киностудия Universal Pictures решила завершить свой бизнес в РФ и окончательно покинуть страну. Владельцы кинотеатров в России получили письмо, в котором говорилось, что вся деятельность Universal Pictures будет прекращена в течение ближайших месяцев.