Продавец одежды H&M не будет устраивать распродажу перед уходом из России

Ритейлер H&M не будет устраивать распродажу перед уходом из России, сообщает РИА Новости . Магазины сети заработают в августе и будут продавать вещи по полной цене.

«Мы планируем открыться постепенно в течение августа. Магазины будут работать в штатном режиме, товары будут продаваться по полной цене», — пишут на сайте H&M.

Напомним, 19 июля компания H&M объявила, что сворачивает бизнес в России.

«С учетом текущих проблем с ведением работы и непредсказуемости будущего мы объявляем о решении начать процесс сворачивания бизнеса в стране», — заявили в H&M Group.

H&M основана в 1947 году в Швеции. Кроме одноименного бренда, в нее также входят марки COS, Monki, Weekday и другие. Сеть компании насчитывает около 4,7 тыс. магазинов на 75 мировых рынках, штат сотрудников — примерно 107 тыс. человек.