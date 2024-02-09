Компания «Русская кожа Алтай» приступила к активной фазе реализации нацпроекта «Производительность труда»

Стартовое совещание, посвященное переходу от подготовки к активной фазе реализации мероприятий по оптимизации пилотного потока в рамках национального проекта «Производительность труда», состоялось 31 января на предприятии ООО «Русская кожа Алтай» в Заринске.

На мероприятии присутствовали руководители производственных и вспомогательных подразделений, представители Минэкономразвития Алтайского края и Регионального центра компетенций (РЦК).

Заместитель начальника управления инновационного развития и кластерной политики Министерства экономического развития Алтайского края Александр Косарев рассказал о целях и задачах национального проекта, выразив надежду на его успешную реализацию как для предприятия, так и для края в целом.

Гендиректор предприятия Ольга Усова, в свою очередь, остановилась в своем выступлении на важности постоянного совершенствования и развития, а также выразила надежду на то, что участие в проекте поможет повысить компетенции сотрудников и увеличить их вовлеченность в процесс.

Наше предприятие молодое и современное. Но никогда нельзя останавливаться на достигнутом, нужно всегда двигаться вперёд. На любом производстве есть зоны, где нужно совершенствоваться, поэтому мы вошли в этот проект «Бережливого производства». Основная цель — это повышение компетенций сотрудников, увеличение вовлечённости в процесс. Я хочу, чтобы мои коллеги не только научились видеть проблемные точки, зоны улучшения, но и благодаря проекту приобрели необходимые знания для воплощения своих идей, — подчеркнула Ольга Усова.

Программу реализации проекта презентовал руководитель проекта РЦК Константин Трегуб, который также поделился лучшими практиками, которые применяются на предприятиях Алтайского края из различных отраслей.

Он наглядно показал эффекты от развития производственной системы на принципах бережливого производства, а также пожелал команде предприятия взять по максимуму для себя от данного проекта в рамках развития компетенций для личностного роста и развития предприятия с точки зрения «Бережливой философии».

В следующие несколько месяцев на предприятии сотрудники компании совместно с экспертами РЦК проведут оптимизацию выбранного пилотного потока, улучшение производственной системы, а также организуют проектный офис для формирования системы непрерывных улучшений.

СПРАВКА Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля). Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

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