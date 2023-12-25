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Экономика

Кому и когда начислят еще одну пенсию в декабре

Пенсионеры Алтайского края получат пенсию досрочно.

Пенсия. Расчет и назначение пенсии.
Пенсия. Расчет и назначение пенсии.
Altapress.ru

Сообщается, что январские выплаты пенсионерам поступят не позднее 29 декабря 2023 года. Это касается тех, чьи даты доставки выпадают на период новогодних праздников.

Жителям Алтайского края, кто получает пенсию 8 января, она поступит не позднее 29 декабря. Это касается тех, кто получает пенсию и социальные выплаты через банк.

Остальным пенсионерам, кто получает выплаты в другие даты, соответствующие графику, стоит ожидать деньги в срок.

А доставка пенсий через Почту России и других выплат за первый месяц 2024 года будет выплачена в соответствии с графиком будущего года. Это касается пенсий, выплачиваемых с 3 января. Жителей Алтайского края предупреждают, что перед тем как получать пенсию, стоит заранее уточнить график работы почтового отделения.

Также стоит отметить, что с 1 января 2024 года страховые пенсии неработающим пенсионерам увеличиваются на 7,5%.

После выплат 29 декабря 2023 года, пенсию стоит ожидать только в феврале 2024 года.

Ранее мы сообщали какие новые законы, изменения и выплаты ожидают россиян в декабре.

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