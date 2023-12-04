Две пенсии и дорогой шоколад. Какие новые законы, изменения и выплаты ожидают россиян в декабре

Некоторые пенсионеры получат сразу две выплаты, матерям разрешат находиться в тюрьме с четырехлетними детьми, а цены на шоколад взлетят. Рассказываем, какие еще новшества и не только ждут россиян в декабре.

За январь

Поскольку январь начинается с длительных каникул, во время которых госучреждения не будут работать, некоторым пенсионерам в декабре начислят двойную пенсию. В частности это коснется тех, кто обычно получает деньги с 1 по 8 число месяца.

Ожидается, что вторая выплата начнет поступать с 25 декабря и окажется больше обычной, так как с 1 января 2024 года страховые пенсии проиндексируют на 7,5%.

К слову, 13-я зарплата положена тем, у кого в договоре прописан такой вид премии. В иных случаях работодатель сам решает, будет ли он выплачивать 13-ю зарплату, кто ее достоин и в каком размере.

Деньги. Фото: ru.freepik.com, автор wirestock.

Дети в тюрьмах

В декабре смягчаются условия содержания осужденных. Так, матери смогут находиться в тюрьме с ребенком не трехлетнего, а четырехлетнего возраста. Также вдвое возрастет сумма на покупку продуктов питания и первой необходимости. А вопросы взысканий и перевода из одних условий отбывания наказания в другие будут решать дисциплинарные комиссии.

Шины не по сезону

Госавтоинспекция начнет проверять автомобили на сезонные шины. Автолюбители, которые катаются по гололеду на летних шинах, будут останавливать и наказывать предупреждением либо штрафом в 500 рублей.

В МВД заверили, что штрафовать будут не всех и что дополнительных мер наказания не будет. И все же посоветовали подготовить транспортные средства в соответствии с погодными условиями.

Колесо. Шина Фото: Дмитрий Лямзин.

Скачок цен

По прогнозу Минэкономразвития с 1 декабря тарифы на ж/д перевозки могут вырасти на 10,75%. В эту сумму входит 1% целевых надбавок на обеспечение транспортной безопасности и 2% - на капремонт инфраструктуры.

Изменения коснутся плацкартных вагонов, кроме пригородных поездов. Предполагается, что это будет единичный резкий скачок цен, к следующим годам рост устаканится: в 2025 году будет повышение на 7,5%, в 2026 – на 7,3%.

Плохая новость ждет сладкоежек: крупный российский холдинг кондитерских изделий «Объединенные кондитеры» сообщил, что цена на шоколад с 1 декабря скакнет на 16%. Конфеты подорожают на 6-8%, а карамель – на 3-4%, пишут "Известия".

На резкий рост цен в том числе повлиял аномально неурожайный год: какао-бобы достигли самой высокой цены с 1977 года.

Также есть вероятность, что в список прибавивших в цене продуктов войдут безалкогольные напитки в стеклянной и полимерной упаковке – с 1 числа начнется их обязательная маркировка.

Деньги. altapress.ru

Культура и оружие

С 8 декабря увеличатся штрафы для работодателей, которые нарушили обязательства по охране труда работников на вредном и опасном производстве, в том числе при подземных работах. Сумма штрафа возрастет в два раза и составит 6-10 тыс. рублей.

С 11 декабря финансовый уполномоченный начнет рассматривать внесудебные споры о незаконном переводе пенсий из одного фонда в другой. В частности, если пенсионер требует вернуть средства к предыдущему страховщику.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что закон поспособствует защите накоплений от мошенников и противоправных действий и позволит быстрее возвращать средства.

С 22 декабря запретят закрывать сельские учреждения культуры без оценки последствий. Реорганизовать или и вовсе ликвидировать их можно будет только после положительного заключения комиссии. Эксперты оценят последствия такого решения, а вердикт вердикт с учетом мнений жителей поселения.

С 30 декабря начнут быстрее рассматривать заявления о выдаче лицензии на оружие – до 20 дней со дня подачи. Раньше эта процедура занимала месяц.