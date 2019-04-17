«Кому-то хочется прибрать его к рукам». Алтайская оппозиция осудила планы продать завод «Модест»

Алтайские коммунисты и эсеры высказались против приватизации принадлежащего Алтайскому краю акционерного общества «Модест» — единственного в регионе предприятия, выпускающего детское питание на молочной основе. Ранее о планах его приватизации altapress.ru рассказал начальник Алтайпищепрома Александр Большаков.

Что хотят власти

Власти намерены после проведения оценки имущества акционерного общества «Модест» вставить его на торги. Подробных объяснений необходимости его приватизации со стороны властей пока не было. Александр Большаков лишь пояснил, что предприятие достигло хороших показателей, его надо развивать дальше, но сейчас предприятие ограничено в развитии земельным участков.

Так или иначе, депутатам АКЗС предложат проголосовать за включение «Модеста» в план приватизации на 2018−2020 годы. Но этого вопроса в повестке дня ближайшей сессии краевого парламента нет.

Мария Прусакова во фракции. Страничка М. Прусаковой в Facebook.

Что говорит оппозиция

Предложение подвергли критике алтайские коммунисты и справороссы. Что им не понравилось?

Предприятие не является убыточным , его прибыль за 2018 год по данным Центра раскрытия корпоративной информации составила 12 миллионов рублей. Возможно , кому-то очень хочется прибрать предприятие к рукам , сказала первый секретарь крайкома КПРФ и депутат Мария Прусакова.

его прибыль за 2018 год по данным Центра раскрытия корпоративной информации составила 12 миллионов рублей. Возможно кому-то очень хочется прибрать предприятие к рукам сказала первый секретарь крайкома КПРФ и депутат Мария Прусакова. Депутатам не представили финансово-экономического обоснования , сказал руководитель фракции «Справедливая Россия» Александр Молотов.

сказал руководитель фракции «Справедливая Россия» Александр Молотов. Предприятие прибыльное , объемы его производства ежегодно растут , непонятная цель продажи , говорит также Молотов.

объемы его производства ежегодно растут непонятная цель продажи говорит также Молотов. Предприятие социально-значимое , на его продукции выросло не одно поколение детей , а планы потенциальных покупателей «Модеста» неизвестны: может быть , им просто нужна будет земля , на которой оно расположено , для строительства очередного ТРЦ , или он перепрофилирует его на производство безвкусных массовых йогуртов и творожков на сухом молоке и пальмовом масле , предположил также Молотов.

Александр Молотов. Анна Зайкова

В общем, Молотов призвал не торопиться, сказал, что предприятие нужно сохранить в краевой собственности. А Прусакова заявила, что коммунисты не допустят приватизации «Модеста» тайком и не дадут пустить его с молотка.