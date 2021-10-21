Кондитерский бизнес экс-депутата АКЗС хотят обанкротить налоговики

Напомним, к бизнесу Лунева уже высказывали претензии в апреле 2021 года — в компаниях «Алтай-Сдобри» и «СПТК-Кондитер» полгода не выплачивали зарплату.

Как выяснилось, у кондитерской компании «Алтай-Сдобри» имеются серьезные долги по обязательствам перед ФНС.

В итоге долги могут стать поводом для признания предприятия финансово несостоятельным.

«С соответствующим исковым требованием уже выступила налоговая служба, следует из картотеки арбитража», — отмечает издание.

По данным краевого Арбитражного суда, 13 октября приняли к производству иск МИФНС России № 16 о признании «Алтай-Сдобри» банкротом.

Как следует из материалов дела, поводом стало наличие долга в размере 1,031 млн рублей.

«Большую частью этой суммы составляет основная задолженность, также была начислена пеня. Эту сумму налоговая требует включить в реестр требований кредиторов», — поясняет издание.

Примечательно, что аналогичный иск подавали в июле 2021 года, но суд его не принял и вернул налоговикам с правом повторного обращения.

Ранее сообщили про другого экс-депутат АКЗС Сергея Сивца, который ответит за хищение 6 млн рублей при реализации нацпроекта на Алтае.